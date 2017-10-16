|Общество
|16.10.2017 13:57(Обновлено: 16.10.2017 14:24)
В Калаче-на-Дону Волгоградской области отпраздновали новоселье последние обитатели аварийных бараков
366 человек из 21 аварийного дома переедут в благоустроенные жилые помещения - четыре дома построены в Калаче-на-Дону Волгоградской области в рамках реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в региональном комитете строительства. Трехэтажные здания в Калаче-на-Дону возведены по проектам, прошедшим государственную экспертизу. Квартиры полностью готовы к заселению – выполнена полноценная отделка, установлено необходимое инженерное оборудование, приборы учета коммунальных ресурсов, благоустроена прилегающая территория, установлены детские площадки. Квартиры имеют автономные источники теплоснабжения, что позволяет жильцам регулировать температуру в помещениях.
По программе переселения в Калачевском районе построено 8 новых объектов, что позволило переселить 622 человека из 33 аварийных домов общей площадью свыше 12 тысяч кв. метров. Таким образом, в Волгоградской области завершена пятилетняя программа переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года. Всего за пять лет реализации программы в регионе более 5 тысяч человек переехали в новые жилые помещения, ликвидировано 79 тысяч кв. метров аварийного жилого фонда – 193 многоквартирных дома.
А за период действия программ, реализуемых с 2008 года с участием средств Фонда ЖКХ, на территории Волгоградской области построено и приобретено жилье для расселения 184 тысячи "аварийных" квадратных метров. В благоустроенное жилье переехали более 12 тысяч человек. На эти цели было затрачено порядка 6 млрд. рублей, из которых 4 млрд. рублей – средства Фонда ЖКХ. Между тем, Волгоградскую область лишь недавно вычеркнули из "черного списка" Фонда ЖКХ, где фиксировались жалобы новоселов на качество построенного жилья. Но на устранение всех недоделок уходило по несколько лет.
В Волгоградской филармонии обнаружена "потайная" студия звукозаписи ансамбля «Лазоревый цветок»
Программа «Взгляд с Высоты»: В Год экологии нелегальные свалки в Волгоградской области бесконтрольно растут и множатся
В Волгограде активисты партийного проекта «Народный контроль» поменяли профессию
Любопытные и показательные факты позволила вскрыть проведенная в Волгоградской областной филармонии инвентаризация. Похоже, долгие годы в государственном учреждении культуры творилась...
Почему в Волгоградской области не становится меньше несанкционированных свалок, а вместо старых появляются новые? Почему мы...
В Волгограде активисты проекта «Народный контроль» партии «Единая Россия» во главе с координатором, депутатом Госдумы РФ Анной Кувычко...
|Экономика
|16.10.2017 14:28
Одну из крупнейших в России учебно-тренировочных баз открыла на базе городского водоканала «Олимпийская» в Дзержинском районе Волгограда компания «Концессии водоснабжения» открыла. Полигон состоит из 8 учебно-тренировочных дорожек, что делает его вторым по величине профессиональным полигоном среди российских водоканалов. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, роль возведенного комплекса в подготовке специалистов трудно переоценить. Наличие собственной стационарной тренировочной базы позволит компании решить сразу несколько задач. Это - проведение конкурсов профессионального мастерства разного уровня (областных и федеральных) и обмен колоссальным практическим опытом между лучшими водоканалами страны. Собственный полигон позволит также повышать профессиональную квалификацию своих работников. «Наличие стационарного постоянно...
Прочитана: 27 раз
|Экономика
|16.10.2017 14:07
Волгоградская область удерживает лидирующие позиции по производству овощей в коллективном секторе, который дает большую часть валового сбора. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете сельского хозяйства региона, если в 2016 году в коллективных хозяйствах на сегодняшний день было собрано и реализовано 485 тыс. тонн овощной продукции, то в этом году показатели выросли до 575,5 тыс. тонн. Урожайность овощных культур выросла благодаря внедрению новых технологий, использованию продуктивных сортов и капельного орошения: если в 2016 году она составляла 323,5 центнеров с гектара, то сегодня в целом по области - 332,2 ц/га. Традиционно в волгоградской «овощной корзинке» из культур, выращиванием которых занимаются сельхозтоваропроизводители,...
Прочитана: 168 раз
|Политика
|16.10.2017 13:19
В Волгоградскую городскую думу поступил проект новой схемы избирательных округов. Как сообщает ИА «Высота 102», автором долгожданного для одних, и судьбоносного для других депутатов проекта является территориальный избирком Кировского района, исполняющий полномочия городской комиссии. Официальное внесение документа в представительное собрание, вероятно, от имени главы города, ожидается завтра, 17 октября. Напомним, в сентября текущего года нардепы приняли поправки в Устав Волгограда, согласно которым со следующего созыва думы численность депутатского корпуса сокращается с 48 до 36 человек. Количество избирательных округов оптимизировано с 24 до 18, каждый из которых увеличился примерно на 7-9 тысяч избирателей. Выборы нового созыва думы пройдут в...
Прочитана: 4164 раз
|Общество
|16.10.2017 13:06 (Обновлено: 16.10.2017 13:10)
Торжественным мероприятием открылся сегодня учебный год в Школе социальной активности в Волжском филиале Волгоградского государственного университета. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе горадминистрации Волжского, в этом году Школа социальной активности из общественного движения неравнодушных граждан перешла на новую ступень и получила статус общественной организации. Впервые школа стала участником Всероссийского конкурса социально-значимых проектов «Мой проект – моя страна». С новым учебным годом активистов Волжского поздравили глава города Игорь Воронин, заместитель главы администрации Елена Овчаренко, председатель Волжской городской Думы Дмитрий Ястребов, депутат Волгоградской областной думы Татьяна Бухтина, председатель Общественной палаты Волжского Александр Рожнов, член Совета Клуба первостроителей...
Прочитана: 245 раз
|Спорт
|16.10.2017 13:04 (Обновлено: 16.10.2017 13:07)
Рабочая группа по контролю за вводом в строй стадионов к ЧМ-2018 инспектирует сегодня состояние дел на стройплощадке стадиона «Волгоград Арена», сообщает ИА «Высота 102». Группу, которая создана при координационном совете по подготовке и проведению Кубка конфедераций -2017 и Чемпионата мира по футболу – 2018, возглавляет первый заместитель главы Минстроя РФ Леонид Ставицкий, участие в обходе стадиона принимает губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Специалисты, в том числе представители министерства спорта, федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, ФАУ «Роскапстрой», ФГУП «Строй-инжиниринг» проводят серию выездных совещаний в регионах, на территории которых строятся стадионы к ЧМ. Футбольные арены в Волгограде, а также...
Прочитана: 552 раз
|Общество
|16.10.2017 12:55
ГУЗ «Родильный дом № 4» привлечено к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Центральный районный суд Волгограда, учреждение здравоохранения должно выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей за отсутствие горячей воды. Этот факт был выявлен в ходе проверки управления Роспотребнадзора по Волгоградской области, которая зафиксировала отсутствие горячей воды и водонагревательных устройств в помещениях филиала №2 ГУЗ "Роддом №4". Хотя впоследствии электроводонагреватель и был установлен, данное нарушение, установил суд, ставило под угрозу здоровье и санитарно-эпидемическое благополучие пациентов роддома. Постановление суда в законную силу не вступило.
Прочитана: 443 раз
|Общество
|16.10.2017 12:29
«Правительство Российской Федерации поддержало предложение Волгоградской области и приняло решение о выделении бюджетного кредита в размере 15 миллиардов 756 миллионов рублей». Об этом заявил сегодня на оперативном совещании глава Волгоградской области Андрей Бочаров. Как сообщили ИА «Высота 102»в администрации региона, губернатор поставил задачу направить средства не на текущую деятельность, а на погашение долговых обязательств Волгоградской области, коммерческих кредитов. «Данное решение позволит снять долговую нагрузку на бюджет в размере, по предварительным подсчетам, порядка трех миллиардов рублей и направить эти средства на социально-экономическое развитие области»,...
Прочитана: 961 раз
|Экономика
|16.10.2017 11:50
Советский районный суд приостановил решение о демонтаже так называемого Петровского рынка в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102», с ходатайством о принятии обеспечительных мер выступили представители собственника объекта — ООО «Альбатрос». Напомним, согласно распоряжению администрации Советского района, владельцу торговых рядов на остановке "Нефтяной техникум" было предложено добровольно демонтировать самовольно установленные павильоны в срок до 16 октября. Срок действия договора аренды земельного участка под рынком между муниципалитетом и ООО «Альбатрос», принадлежащим экс-депутату Волгоградской гордумы Сергею Шелкунову, истек в июне 2017 года. После чего компания обратилась в арбитражный суд Волгоградской области с иском к департаменту земельных ресурсов мэрии о признании...
Прочитана: 2664 раз
|Общество
|16.10.2017 11:46
Депутату Госдумы от Волгоградской области Ирине Гусевой напомнили про обещанные людям «золотые горы»
Волгоградские избиратели, проживающие в Тракторозаводском районе Волгограда, уже отчаялись встретиться со своим депутатом Госдумы от их округа Ириной Гусевой. Последний раз, - сообщили они журналистам ИА «Высота 102», - они лицезрели ее перед выборами в высший законодательный орган страны. Обещала она им «золотые горы», да, видимо, забыла. Однако люди помнят многочисленные посулы народной слуги. Да толку-то что, что помнят? В настоящее время, по словам жильцов многоэтажек по проспекту имени Ленина, 225, 227, от встреч парламентарий всячески уклоняется. При этом золотых гор, как рассказывают горожане, им и не надо вовсе. Просили они тогда кандидатшу в депутаты только о двух вещах. Сделать...
Прочитана: 4318 раз
|Финграмотность
|16.10.2017 11:39
Услуги по взысканию задолженности с юридических и физических лиц за теплоснабжение и горячую воду заказало летом этого года МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство». И, судя по сайту госзаказов, заплатить за них муниципальное предприятие готово около 30 млн рублей. Такая сумма, впрочем, не удивляет – долги предприятию физических и юридических лиц «перевалили» за миллиард. Какие выводы можно сделать из этого сообщения? Коллектор может прийти не только к тому, кто задолжал банку, но и к тому, кто задолжал за услуги ЖКХ. Сегодня услуги коллекторских агентств весьма востребованы на рынке, поэтому их численность, увы, не сокращается. Журналист информагентства попытался понять, за счет чего они...
Прочитана: 1114 раз
|Общество
|16.10.2017 11:24
Тракторозаводский районный суд отказал родителям ученика Волгоградского педагогического лицея-интерната имени Ф.Ф.Слипченко в удовлетворении иска о компенсации морального вреда в размере 200 тысяч рублей за травму, полученную лицеистом. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе суда, 4 мая этого года ученик хотел промыть ранку йодом, когда другой школьник толкнул его. В результате жидкость вылилась из пузырька и попала в глаз. В медпункте лицея пострадавшему промыли глаз, после чего его доставили в больницу, где ему был поставлен диагноз – химический ожог правого глаза. Родители посчитали, что, так как инцидент произошел во время нахождения ребенка в интернате, то образовательное учреждение должно нести ответственность...
Прочитана: 759 раз
|Общество
|16.10.2017 10:43
В Волгоградской области по поручению министра МЧС обеспечили сотовой связью пострадавшее от пожара село
Село Ягодное Ольховского района, которое в августе этого года сильно пострадало от природного пожара, обеспечили качественной сотовой связью и интернетом. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации района, в настоящее время на территории села, в котором проживают 730 человек, работают два сотовых оператора. Мобильная связь в этом отдаленном населенном пункте сегодня, как уверяют в райадминистрации, работает без сбоев. Напомним, что в Ольховском районе 23 августа на территории села Ягодное в результате природного пожара от огня пострадало 26 домовладений, 13 семей потеряли жилье. Жертвами стихии стали 2 человека. 25 августа пострадавшее от пожара село посетил министр МЧС России Владимир Пучков. Местные...
Прочитана: 764 раз
|Происшествия
|16.10.2017 09:57
Брошенного в подъезде младенца нашла жительница Красноармейского района. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, ЧП случилось накануне вечером в одном из домов на улице Динамовская. Выходя из квартиры, женщина обнаружила маленькую девочку, лежащую на лестничной площадке. Об этом волгоградка немедленно сообщила в полицию. Также на место происшествия приехали врачи. Осмотрев ребенка, они приняли решение о его экстренной госпитализации. В скором времени правоохранители нашли и мать девочки. Ею оказалась 22-летняя жительница соседнего дома, у которой есть еще один полуторагодовалый ребенок. Известно, что накануне семью посещали медики. Они посоветовали матери обследовать грудничка. Но женщина наотрез отказалась...
Прочитана: 3122 раз
|Расследования
|16.10.2017 09:31
Вугар Джафаров и Гагик Тамазян признаны судом виновными в фиктивной постановке на учет 28 иностранных граждан. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, Джафаров приговорен к 1 году 10 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, Тамазян – к штрафу в размере 100 тыс рублей. В судебном заседании установлено, что в сентябре 2016 года они нашли 12 иностранных граждан, нуждающихся в месте пребывания для постановки на миграционный учет. После этого Джафаров получил от своих знакомых копии их паспортов и подготовил уведомления, содержащие ложные сведения о прибытии в места пребывания указанных иностранных граждан. Позднее Тамазян направил копии...
Прочитана: 1514 раз
|Расследования
|16.10.2017 08:51
Полицейские задержали подозреваемого в убийстве пенсионера МВД, совершенном в минувшие выходные в Советском районе Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, им оказался неработающий ранее судимый 39-летний мужчина. По имеющимся сведениям, причиной преступления стал конфликт, возникший у торгового павильона, из которого вышел пенсионер. Задержанный в преступлении сознался.Как сообщили в СУ СК России по Волгоградской области, злоумышленнику не понравилось, как пожилой мужчина ответил на просьбу дать закурить. Отметим, что на след преступника вышли, когда проверяли участников конфликта с поножовщиной, произошедшего три года назад. В ходе проверки на полиграфе в совершенном преступлении...
Прочитана: 7159 раз
16 октября 14:07
16 октября 13:57
16 октября 13:06
16 октября 13:04
16 октября 11:46
16 октября 11:39
16 октября 11:24
16 октября 10:43
16 октября 09:57
16 октября 06:58
15 октября 17:31
Общество
16 октября 13:57
16 октября 13:06
16 октября 11:46
16 октября 11:24
16 октября 10:43
14 октября 11:33
14 октября 07:05
13 октября 20:45
13 октября 14:02
12 октября 16:46
12 октября 14:04
12 октября 12:50
12 октября 11:43
12 октября 07:08
11 октября 17:50
11 октября 12:58
11 октября 12:15
11 октября 10:11
10 октября 16:37
|Все RSS сайта
|АРХИВ новостей Волгограда
ЭКОНОМИКА
Подарки от «Волга-Раст-Октава» при покупке нового ŠKODA YETI
ФИНГРАМОТНОСТЬ
ЗДОРОВЬЕ
Областная больница №1. Диагностика и лечение по 40 профилям
Поиск
День 16 Октября, Пн
Волгоград
Облачно, температура 7..9 С, давление 742..744 мм рт.ст., ветер Северо-Западный, 8 м/с
Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
16 Октября, Пн
|1 $
|57.6196 руб.
|1 €
|68.1409 руб.
|1 GBP
|76.6974 руб.
|1 CHF
|59.0728 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
Обсуждают в форуме
Самые читаемые новости
Программа «Взгляд с Высоты»: Фонд капремонта Волгоградской области срывает программу замены лифтов41
Просмотров: 24078
Просмотров: 14826
Просмотров: 6717
Просмотров: 5960
В Волгоградской области «Сбербанк» выступил против аннулирования криминальной сделки в отношении инвалида
Просмотров: 3832
Просмотров: 3164
Рекомендуемые к прочтению новости
Программа «Взгляд с Высоты»: Фонд капремонта Волгоградской области срывает программу замены лифтов41
Рекомендации: +44 / 15-
Рекомендации: +37 / 7-
В Волгоградской области «Сбербанк» выступил против аннулирования криминальной сделки в отношении инвалида
Рекомендации: +35 / 14-
Рекомендации: +33 / 18-
Рекомендации: +31 / 9-
Рекомендации: +29 / 7-
Рекомендации: +26 / 10-
Рекомендации: +24 / 12-
Рекомендации: +22 / 21-
Рекомендации: +21 / 3-