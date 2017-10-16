



366 человек из 21 аварийного дома переедут в благоустроенные жилые помещения - четыре дома построены в Калаче-на-Дону Волгоградской области в рамках реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в региональном комитете строительства. Трехэтажные здания в Калаче-на-Дону возведены по проектам, прошедшим государственную экспертизу. Квартиры полностью готовы к заселению – выполнена полноценная отделка, установлено необходимое инженерное оборудование, приборы учета коммунальных ресурсов, благоустроена прилегающая территория, установлены детские площадки. Квартиры имеют автономные источники теплоснабжения, что позволяет жильцам регулировать температуру в помещениях.

По программе переселения в Калачевском районе построено 8 новых объектов, что позволило переселить 622 человека из 33 аварийных домов общей площадью свыше 12 тысяч кв. метров. Таким образом, в Волгоградской области завершена пятилетняя программа переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года. Всего за пять лет реализации программы в регионе более 5 тысяч человек переехали в новые жилые помещения, ликвидировано 79 тысяч кв. метров аварийного жилого фонда – 193 многоквартирных дома.

А за период действия программ, реализуемых с 2008 года с участием средств Фонда ЖКХ, на территории Волгоградской области построено и приобретено жилье для расселения 184 тысячи "аварийных" квадратных метров. В благоустроенное жилье переехали более 12 тысяч человек. На эти цели было затрачено порядка 6 млрд. рублей, из которых 4 млрд. рублей – средства Фонда ЖКХ. Между тем, Волгоградскую область лишь недавно вычеркнули из "черного списка" Фонда ЖКХ, где фиксировались жалобы новоселов на качество построенного жилья. Но на устранение всех недоделок уходило по несколько лет.



