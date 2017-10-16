Депутатов Волгоградской гордумы в 2018 году посылают осваивать новые земли





В Волгоградскую городскую думу поступил проект новой схемы избирательных округов. Как сообщает ИА «Высота 102», автором долгожданного для одних, и судьбоносного для других депутатов проекта является территориальный избирком Кировского района, исполняющий полномочия городской комиссии. Официальное внесение документа в представительное собрание, вероятно, от имени главы города, ожидается завтра, 17 октября. Напомним, в сентября текущего года нардепы приняли поправки в Устав Волгограда, согласно которым со следующего созыва думы численность депутатского корпуса сокращается с 48 до 36 человек. Количество избирательных округов оптимизировано с 24 до 18, каждый из которых увеличился примерно на 7-9 тысяч избирателей. Выборы нового созыва думы пройдут в сентября 2018 года.

В новой нарезке округов на каждого одномандатника будет приходиться в среднем по 40 тысяч избирателей. В Красноармейском районе вместо четырех останется только два округа. В Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Дзержинском — по три округа против сегодняшних четырех. В Центральном районе Волгограда по-прежнему будет две депутатские территории, правда, значительно укрупненных - на 10 тысяч избирателей каждый.

Депутаты гордумы сейчас пристально изучают новую схему округов и вырабатывают стратегию своих действий. Мнения «слуг народа» разделились: те, кто остался «при своем» и обзавелся новыми земельными наделами — оказался в плюсе. Тем же, чей округ сильно перекроили — придется несладко. Перед ними сложнейшая миссия: провести активную экспансию на новые земли, не забыв при этом о своих полномочиях в границах «старого» округа.



