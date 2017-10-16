Рабочая группа по контролю за вводом в строй стадионов к ЧМ-2018 инспектирует сегодня состояние дел на стройплощадке стадиона «Волгоград Арена», сообщает ИА «Высота 102». Группу, которая создана при координационном совете по подготовке и проведению Кубка конфедераций -2017 и Чемпионата мира по футболу – 2018, возглавляет первый заместитель главы Минстроя РФ Леонид Ставицкий, участие в обходе стадиона принимает губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Специалисты, в том числе представители министерства спорта, федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, ФАУ «Роскапстрой», ФГУП «Строй-инжиниринг» проводят серию выездных совещаний в регионах, на территории которых строятся стадионы к ЧМ. Футбольные арены в Волгограде, а также в других городах - Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре и Калининграде, должны быть введены в эксплуатацию к концу декабря этого года. Планируется, что в ближайшее время контроль за запуском стадионов к ЧМ будет ежедневным.



