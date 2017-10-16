«Правительство Российской Федерации поддержало предложение Волгоградской области и приняло решение о выделении бюджетного кредита в размере 15 миллиардов 756 миллионов рублей». Об этом заявил сегодня на оперативном совещании глава Волгоградской области Андрей Бочаров. Как сообщили ИА «Высота 102»в администрации региона, губернатор поставил задачу направить средства не на текущую деятельность, а на погашение долговых обязательств Волгоградской области, коммерческих кредитов.

«Данное решение позволит снять долговую нагрузку на бюджет в размере, по предварительным подсчетам, порядка трех миллиардов рублей и направить эти средства на социально-экономическое развитие области», — сделал акцент Андрей Бочаров.

Еще одной темой сегодняшнего оперативного совещания стал старт отопительного сезона. Андрей Бочаров попросил взять на особый контроль график ввода объектов и перевести ремонтные, аварийные службы на усиленный режим работы.







