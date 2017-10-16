В Советском районе Волгограда суд приостановил снос рынка экс-депутата





Советский районный суд приостановил решение о демонтаже так называемого Петровского рынка в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102», с ходатайством о принятии обеспечительных мер выступили представители собственника объекта — ООО «Альбатрос». Напомним, согласно распоряжению администрации Советского района, владельцу торговых рядов на остановке "Нефтяной техникум" было предложено добровольно демонтировать самовольно установленные павильоны в срок до 16 октября.

Срок действия договора аренды земельного участка под рынком между муниципалитетом и ООО «Альбатрос», принадлежащим экс-депутату Волгоградской гордумы Сергею Шелкунову, истек в июне 2017 года. После чего компания обратилась в арбитражный суд Волгоградской области с иском к департаменту земельных ресурсов мэрии о признании незаконным одностороннего отказа от исполнения договора аренды. Решением суда от 10 октября фирме было отказано в удовлетворении требований. Далее последовало решение муниципалитета о сносе торговых объектов, которые уже как четыре месяца стоят на казенной территории незаконно.

Всего на Петровском рынке торговлей занимаются 30 индивидуальных предпринимателей, которым власти на выбор предложили пять альтернативных торговых площадок. Самый территориально удобный вариант — расположенная по соседству новая ярмарка с современными павильонами и благоустроенной вокруг территорией. В настоящее время обустройство новых торговых рядов идет к завершению. Несколько предпринимателей туда уже переехали. Петровский, представляющий собой темные лабиринты из старых разномастных павильонов, сегодня больше походит на рынок в стиле Шанхая. Приостановление их сноса - мера временная, но выгодная для собственника: как коммерческий объект рынок действует, приносит доходы, и "кушать" не просит - за аренду земли платить не нужно.

На встрече с главой администрации района Шафраном Тепшиновым и уполномоченным по правам предпринимателей в регионе Ольгой Устиновой некоторые торговцы с Петровского заявили о нежелании куда-либо переезжать и неудобных условиях договора, который им предлагает собственник новой ярмарки. Те же коммерсанты, которые уже приняли решение перебраться на соседнюю территорию, в беседе с «Высотой 102» никаких нареканий к новому арендодателю не выразили.



