Тракторозаводский районный суд отказал родителям ученика Волгоградского педагогического лицея-интерната имени Ф.Ф.Слипченко в удовлетворении иска о компенсации морального вреда в размере 200 тысяч рублей за травму, полученную лицеистом. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе суда, 4 мая этого года ученик хотел промыть ранку йодом, когда другой школьник толкнул его. В результате жидкость вылилась из пузырька и попала в глаз. В медпункте лицея пострадавшему промыли глаз, после чего его доставили в больницу, где ему был поставлен диагноз – химический ожог правого глаза. Родители посчитали, что, так как инцидент произошел во время нахождения ребенка в интернате, то образовательное учреждение должно нести ответственность за случившееся. Однако суд не усмотрел вины педагогов в получении травмы лицеистом, обратив внимание на то, что несовершеннолетние в возрасте от 14 лет самостоятельно несут ответственность за причиненный вред. Также служебное расследование, проведенное в ГКОУ «Волгоградский педагогический лицей-интернат имени Ф.Ф.Слипченко», показало, что причиной несчастного случая явилось нарушение правил поведения для учащихся. На основании этих доводов в удовлетворении исковых требований родителей пострадавшего ребенка было отказано.



