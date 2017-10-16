Село Ягодное Ольховского района, которое в августе этого года сильно пострадало от природного пожара, обеспечили качественной сотовой связью и интернетом. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации района, в настоящее время на территории села, в котором проживают 730 человек, работают два сотовых оператора. Мобильная связь в этом отдаленном населенном пункте сегодня, как уверяют в райадминистрации, работает без сбоев. Напомним, что в Ольховском районе 23 августа на территории села Ягодное в результате природного пожара от огня пострадало 26 домовладений, 13 семей потеряли жилье. Жертвами стихии стали 2 человека. 25 августа пострадавшее от пожара село посетил министр МЧС России Владимир Пучков. Местные жители пожаловались ему на крайне низкое качество телефонной связи в поселке, которая им очень бы пригодилась во время разгула стихии. "Первая жалоба в селе Ягодное - нет связи. Мы с губернатором проверили - нет связи", - рассказал тогда по итогам визита в село Владимир Пучков. На совещании в Волгограде глава МЧС пожурил за эту недоработку председателя комитета информационных технологий Волгоградской области Сергея Торбина, операторов связи и заявил, что проблема должна быть устранена. "Беру эту ситуацию на контроль", - сказал министр МЧС. К слову, журналисты ИА "Высота 102", которые также побывали в селе после пожара, на личном опыте убедились в том, что село находилось в так называемой "мобильной" яме. Единственное место, откуда можно было дозвониться, был сельский магазин.



