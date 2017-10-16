Задолжал за коммуналку? Жди коллектора!

Услуги по взысканию задолженности с юридических и физических лиц за теплоснабжение и горячую воду заказало летом этого года МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство». И, судя по сайту госзаказов, заплатить за них муниципальное предприятие готово около 30 млн рублей. Такая сумма, впрочем, не удивляет – долги предприятию физических и юридических лиц «перевалили» за миллиард.

Какие выводы можно сделать из этого сообщения? Коллектор может прийти не только к тому, кто задолжал банку, но и к тому, кто задолжал за услуги ЖКХ. Сегодня услуги коллекторских агентств весьма востребованы на рынке, поэтому их численность, увы, не сокращается. Журналист информагентства попытался понять, за счет чего они существуют и как можно избежать встречи с коллекторами.





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Получая деньги или услуги в долг, необходимо понимать, что их придется отдавать и за них придется платить. Платите по графику платежей в полном объеме - хорошо. Не платите, или не успеваете оплатить в срок – будьте готовы к начисленным процентам, штрафам, а также встрече с коллекторами.









Роль коллекторов

Их задача собирать просроченные долги. Этим могут заниматься как сотрудники тех организаций, где вы занимали деньги, так и представители коллекторских агентств. Агентства за свою работу получают процент от взысканного долга, либо выкупают долг по договору цессии (передачи прав требований по договору). Например, гражданин задолжал банку 1000 рублей, а его долг, к примеру, выкупается за 700 рублей. Задача коллекторов - заработать, они заинтересованы получить всю сумму долга (1000 рублей) плюс проценты за дальнейшую просрочку платежей.





На что имеет право коллектор?

Коллекторские организации - это коммерческие предприятия, а, значит, смысл их деятельности - извлечение прибыли. У них нет особого статуса, они не лицензируются и в своей работе должны действовать в рамках правового поля. В своей деятельности они могут вести переговоры, претензионную работу, обращаться в суд, правоохранительные органы.

Согласно закону, коллекторы имеют право звонить должнику с 6 утра да 22 вечера и не более 3-х раз в день, при этом они не имеют права звонить родственникам, коллегам по работе, работодателю, соседям должника с требованиями вернуть долг. Недопустимы также угрозы жизни и здоровью. Если вы столкнулись с хамством, оскорблениями, угрозами со стороны коллекторов - это прямое нарушение закона. Фиксируйте данные нарушения и обращайтесь в правоохранительные органы.





Когда стоит идти в суд?

Итак, задача коллекторов - заставить должника вернуть долг. С этой целью они пытаются создать условия дискомфорта. Прежде всего, телефонными звонками. Это и бесконечное количество звонков, СМС сообщений, бывают угрозы и запугивание. Поэтому задача должника при разговоре с коллекторами - сохранять спокойствие. Не впадать в истерику, не оправдываться. Выясните, что это за организация, на каком основании они требуют от вас деньги. Не давайте запугать себя. Если дело дошло до коллекторов, решать вопрос необходимо в правовом поле. Об этом и стоит сообщить коллекторам. Каждая ситуация, конечно, индивидуальна. Возможно, лучшее решение вопроса - обращение в суд.





Не становитесь страусом!

Не имейте долгов, вовремя оплачивайте коммунальные и иные платежи, и вы обезопасите себя от встречи с коллекторами. Если же долги или просрочки по платежам уже есть - тактика «страуса» не сработает. Спрятаться и ждать, когда ситуация разрешится сама собой и долги вдруг сами исчезнут, не получится. Только вы сами способны себе помочь. Идите на контакт: общайтесь с руководством организаций, где задолжали, ищите компромиссы, способы разрешения ситуации без коллекторов и обращения в суд.





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Материал подготовлен в рамках Проекта Минфина России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации"

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