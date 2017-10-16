Услуги по взысканию задолженности с юридических и физических лиц за теплоснабжение и горячую воду заказало летом этого года МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство». И, судя по сайту госзаказов, заплатить за них муниципальное предприятие готово около 30 млн рублей. Такая сумма, впрочем, не удивляет – долги предприятию физических и юридических лиц «перевалили» за миллиард. Какие выводы можно сделать из этого сообщения? Коллектор может прийти не только к тому, кто задолжал банку, но и к тому, кто задолжал за услуги ЖКХ. Сегодня услуги коллекторских агентств весьма востребованы на рынке, поэтому их численность, увы, не сокращается. Журналист информагентства попытался понять, за счет чего они...