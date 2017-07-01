Сухая осень оставила грибников-спортсменов Волгоградской области без рекордов









Скромные успехи продемонстрировали участники VII открытого чемпионата Волгоградской области по сбору грибов «Грибной охотник», приуроченного к международному дню туризма, который по ежегодной традиции прошел накануне в хуторе Тормосин Чернышковского района. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», за сотни километров от Волгограда в пасмурное и дождливое субботнее утро решились приехать далеко не все из зарегистрировавшихся накануне участников.













Но не испугавшихся дождя погода потом все же обрадовала – тучи развеяло выглянувшее солнце. Однако несколько десятков участников чемпионата, организованного природным парком «Цимлянские пески» и облкомприроды, ждал неприятный сюрприз – грибов в этой знаменитой на весь регион «кузнице» даров леса оказалось крайне мало.

















Как шутили сами участники чемпионата, три часа бродившие по окрестностям в поисках трофеев, на этот раз вес скромного содержимого корзинок шел далеко не на килограммы, а на граммы. Впрочем, так и оказалось: победителей чемпионата определили именно граммы.













Так, в номинации «Личное первенство» первой оказалась Елена Базунова из Средней Ахтубы – ее «улов» из боровиков и подосиновиков составил около 1 килограмма 300 граммов. На втором месте оказалась самая пожилая участница соревнований из хутора Тормосин Тамила Казанкова с результатом 1 килограмм 70 граммов. И третье место заработала Маргарита Стефанцова из Волгограда, которая собрала маслят общим весом 930 граммов. В командном зачете первое место заняла мужская сборная из Волжского «Веселые ребята» - парни собрали на четверых 4 килограмма 690 граммов отборных грибов. В номинации «Самый большой гриб» победила Алина Котельникова из Калача-на-Дону: найденный ею подосиновик потянул почти на 400 граммов. К слову, в прошлом году трофеи победителей чемпионата были гораздо внушительнее: командам удавалось набрать по несколько десятков килограммов грибов.













Директор природного парка «Цимлянские пески» Николай Бурняшев даже извинился перед участниками чемпионата за неблагоприятные природные условия нынешнего сезона, который оказался небогатым на грибной урожай. Но разве у природы есть плохая погода? Все, кто приехал в этот день в это уникальное по красоте место, ни капельки об этом не пожалели – и даже те, кто не вошел в призеры соревнований. Объединенные общим хобби участники прекрасно провели время, пообщавшись со своими единомышленниками, прогулявшись по лесу и отведав замечательной ухи, приготовленной организаторами соревнований. И, конечно же, все договорились встретиться на том же месте в тот же час уже через год – на следующем чемпионате. И каждый, наверняка, надеялся, уж в следующий раз обязательно взять реванш и установить новый рекорд.



