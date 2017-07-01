В Волгограде смертельное ножевое ранение получил пенсионер МВД





Установлено имя погибшего в результате ножевого ранения в Советском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в правоохранительных органах, мужчину звали Михаил Филиппов. В прошлом он являлся стоматологом, возглавлял медслужбу в структуре МВД, откуда уволился в звании капитана внутренней службы. Продавец магазина, в который перед трагедией зашел 60-летний мужчина, рассказала полиции, что чаще всего пенсионер покупал минеральную воду и сигареты. Кто напал на местного жителя – пока неизвестно.

Напомним, убийство произошло сегодня днем в микрорайоне Тулака возле жилого дома №17 по улице Карла Маркса, расположенного рядом с парком. Мужчина получил ножевое ранение в область легочной артерии, от чего скончался на месте. Полиция просит всех, кто стал очевидцем или располагает информацией о злоумышленнике, звонить в "О2".