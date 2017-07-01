Встреча «Ротор-Волгоград» с самарскими «Крыльями Советов» завершилась ничьей

«Ротор-Волгоград» на выездной встрече сыграл со счетом 1:1 с «Крыльями Советов» из Самары в 18 туре ФОНБЕТ Первенства России по футболу, сообщает корреспондент ИА «Высота 102». Встреча проходила на стадионе «Металлург» - домашнем поле самарцев.

Матч начался с минуты молчания в память о Константине Сарсании, знаменитом советском футболисте, тренере и спортивном директоре петербургского «Зенита». Он ушел из жизни в прошлую субботу.

В начале первого тайма полем владели хозяева. Лишь изредка «Ротор-Волгоград» переходил в контратаки. Так, на 16 минуте, опасную атаку на ворота хозяев предпринял Владимир Романенко, но успеха волгоградцам добиться не удалось. Не повезло футболистам и с погодой - в течение полутора часов в Самаре лил сильный дождь. Волгоградские футболисты несколько раз поскальзывались на мокром газоне. У хозяев поля такие казусы случались реже. В конце 41 минуты нападающий «Ротор-Волгоград» Михаил Бирюков открыл счет в игре. Забить до конца первого тайма ответный гол «Крыльям Советов» не удалось, несмотря на добавленную минуту.

В начале второго тайма, на 47 минуте, самарские болельщики надели маски изображающие тренера «Крыльев Советов» Андрея Тихонова. Так они поздравили его с наступающим днем рождения - в понедельник ему исполняется 47 лет.

Отметим, что к этой встрече «Ротор-Волгоград» подошел, находясь на последней строчке турнирной таблицы. «Крылья Советов» занимали второе место.



