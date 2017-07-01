







Арбитражный суд Поволжского округа оставил без изменения решение о сносе пристроек к зданию Центрального универмага в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102», арбитражный суд кассационный инстанции признал, что арбитражный суд Волгоградской области, а затем и апелляционная инстанция правомерно учли, что спорные объекты возведены без разрешительной документации, без согласования со специальными уполномоченными органами в области охраны культурного наследия. В результате были внесены изменения, исказившие восприятие объекта культурного наследия «Здание Центрального универмага». Напомним, что с иском о сносе пристроек в суд обратилось управление Росимущества в Волгоградской области. Ответчиком по делу выступал индивидуальный предприниматель Владимир Еременко, которого обязали за свой счет привести фасад здания Центрального универмага, разрушенный в связи с возведением самовольных пристроек, в состояние, предшествовавшее моменту их возведения. Речь идет о четырехэтажной пристройке общей площадью 1212,6 кв.м. и двух одноэтажных пристройках общей площадью 486,1 кв.м. Напомним, что здание Центрального универмага в Волгограде имеет статус памятника истории общегосударственного (федерального) значения. В период Сталинградской битвы в этом здании произошло важное историческое событие: в его подвалах 31 января 1943 года был пленен командующий 6-й немецкой армией генерал-фельдмаршал Паулюс и офицеры его штаба.

Согласно материалам дела, предприниматель Еременко в 2010 году приобрел спорные объекты по договору купли-продажи у Евгения Кривцова – сына бывшего владельца универмага. В настоящее время земельный участок и часть здания находятся в федеральной собственности.

Постановление арбитражного суда Поволжского округа вступило в законную силу.

Отметим, что параллельно в арбитражном суде Волгоградской области предприниматель пытался добиться приостановления исполнительных производств о сносе самовольных построек. Еременко пояснил, что ему как должнику по исполнительным производствам необходимо время для заключения договора со специализированной организацией для разработки проекта, получения положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы на проведение работ, согласование проектной документации в органе охраны объектов культурного наследия. Суд ему в этом отказал. Предприниматель имеет право оспорить решение в апелляционной инстанции.



