Администрация Волгограда избавилась от новгородского специалиста по транспорту





Заместитель руководителя департамента городского хозяйства администрации Волгограда Дмитрий Веркин освобожден от занимаемой должности. Как стало известно ИА «Высота 102», причиной увольнения явились допущенные чиновником просчеты в организации транспортного обслуживания населения. Именно под его руководством в городе начала реализовываться новая транспортная схема.

В 2015 году Веркин был принял на работу в мэрию Волгограда в качестве председателя комитета по транспорту, промышленности и связи. После реорганизации ведомства стал заместителем департамента городского хозяйства. В город-герой он приехал из Великого Новгорода, где возглавлял какое-то время дочернюю структуру "Питер Авто" - "Автобусный парк".



