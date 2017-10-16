Стихийные пожары, полыхавшие в сентябре на территории Дубовского района, произошли, в том числе, на землях областных депутатов. Фамилию одного из народных избранников, семье которого принадлежит один из таких крупных земельных наделов, озвучили на последнем парламентском часе в облдуме, сообщает ИА «Высота 102». «Это Мурылев», - ответил на вопрос депутата Александра Осипова о принадлежности брошенного поля, где полыхал пожар, глава администрации Дубовского района Александр Ляшенко. Примечательно, что представители ГУ МЧС по региону, присутствовавшие при обсуждении, отказались называть «громкие имена», предложив этот сделать руководителю муниципального образования. Собственником земельного участка площадью 5,5 тысячи гектаров в Оленьевском сельском поселении является сын областного парламентария Геннадия Мурылева. В этом населенном пункте в ночь с 25 на 26 сентября из-за природных пожаров, угрожавших селам, были эвакуированы сотни людей. Полыхали в эти дни, в том числе, сельхозземли семьи депутата, которые долгое время не обрабатывались, а значит могли нести потенциальную опасность в пожароопасный период.

Фамилию еще одного думца, которому принадлежат земли в Дубовском районе, по которым также стеной прошло пламя, Александр Ляшенко называть не стал. Однако по сведениям информагентства, полученных в администрации Дубовского района, речь идет об Анатолии Якунине. Он — хозяин почти 10 тысяч гектаров полей, расположенных в Усть-Погожинском сельском поселении. 24 сентября пожарные остановили бушевавшее пламя в десяти километрах от села Усть-Погожье.

В кулуарах областной думы нардепы обсуждают вопрос рассмотрения «сельскохозяйственной» деятельности своих коллег по цеху в рамках думской комиссии по депутатской этике.



