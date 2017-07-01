В Волжском демонтировали трибуну на главной площади города

В Волжском демонтировали старую трибуну на площади Ленина, а на ее месте обустроят зону отдыха с современными газонами и клумбами, интересными архитектурными формами. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, с такой инициативой в мэрию обратились члены молодежной администрации Волжского. Их поддержали первостроители, которые стояли у истоков создания Волжского, проектировали и возводили городские объекты, в том числе и трибуну.

«Трибуна утратила свою архитектурную ценность, - сказал первостроитель Александр Рожнов, - потому что вся территория площади приобрела новый облик. Необходимо сделать все в едином современном стиле, как это и предлагают молодые волжане.

В настоящее время уже выполнены все подготовительные работы, завершилась прокладка инженерных коммуникаций. На территории уложена современная плитка и газон. В ближайшее время начнутся работы по установке малых архитектурных форм. В центре новой зоны отдыха планируется установить фонтан в виде отрытой книги. По периметру разметят скамейки, урны и другие объекты благоустройства. Новая зона отдыха в парке «Волжский» обещает стать излюбленным местом досуга волжан.