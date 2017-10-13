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Спорт
 13.10.2017 17:35(Обновлено: 13.10.2017 18:10)

В Волгограде стартовало межрегиональное первенство России по футболу


Игры Первенства России по футболу среди межрегиональных объединений начались сегодня на стадионе “Олимпия” в Волгограде. На соревнования, в которых участвуют спортсмены 2000 года рождения, приехали десять сильнейших команд со всей страны. 
В течение десяти дней на футбольных полях Волгограда и Волжского пройдут жаркие игровые баталии. Отметим, что основу межрегиональной сборной Черноземья составляют волгоградцы - воспитанники “Академии "Ротор". На групповом этапе первенства им предстоит сыграть со сборными Московской области, Северо-Запада, Приволжья, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.  В группу “А” вошли команды Сибири, Урала и Западной Сибири, Дальнего Востока, городов золотого кольца и Москвы. По итогам группового отбора в финальные поединки выйдут четыре команды. Победитель определится в следующее воскресенье - 22 октября.
“Это большое событие для города - сюда съехались лучшие молодые футболисты со всей страны. Здесь будут играть сборные Дальнего Востока, Сибири, Северо-Запада. Радует и то, что базой для межрегиональной команды Черноземья стала волгоградская “Академия “Ротор”. Это доказывает, что в Волгограде есть детско-юношеский футбол, а значит есть будущее и у ”Ротора”", - прокомментировал председатель федерации футбола Волгоградской области Рохус Шох. Он также отметил, что в этих играх участвуют спортсмены, которые скоро заканчивают свои учебные заведения. А дальше их ждет “взрослая” спортивная карьера.  
“Возможно, что ребят, которые в эти дни выйдут на поле, мы уже через несколько лет увидим в составе сборной России”, - отметил и пришедший на открытие чемпионата заслуженный тренер России Владимир Файзулин. 
Отметим, что Волгоград не в первый раз принимает лучших молодых футболистов со всей страны. В 2013 году в городе-герое проходило всероссийское первенство футбольных школ, а в начале сентября здесь прошел финал соревнований “Кожаный мяч”. 

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Администрация Волгограда избавилась от новгородского специалиста по транспорту Заместитель руководителя департамента городского хозяйства администрации Волгограда Дмитрий Веркин освобожден от занимаемой должности. Как стало  известно ИА «Высота 102», причиной увольнения явились допущенные чиновником просчеты в организации транспортного обслуживания населения. Именно под его руководством в городе начала реализовываться новая транспортная схема. В 2015 году Веркин был принял на работу в мэрию Волгограда в качестве  председателя комитета по транспорту, промышленности и связи. После реорганизации ведомства стал заместителем департамента городского хозяйства. В город-герой он приехал из Великого Новгорода, где возглавлял какое-то время дочернюю структуру "Питер Авто" -  "Автобусный парк".
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Общий размер ежемесячных и единовременных страховых выплат бывшим работникам ОАО «Химпром» за 2016-2017 годы составил более 83 миллионов рублей. Дополнительные расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию, в том числе на самостоятельное приобретение лекарственных средств за тот же период времени составили более 36 миллионов рублей. Об этом ИА «Высота 102» сообщили сегодня в Волгоградском региональном отделении Фонда социального страхования РФ в ответ на запрос редакции.  Поводом для запроса стало обращение читателя информагентства – работника «Химпрома», который сообщил, цитируем: «...мы приобретаем лекарства, сдаем чеки, и нам ФСС возвращает затраты. Так было до июля. Теперь возврат средств - частично, без внятных объяснений…». ...
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Происшествия 13.10.2017 15:40

Ребенок и трое взрослых отравились грибами в Еланском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” представители экстренных служб региона, ЧП произошло в селе Большой Морец. Семья из Волгограда, гостившая у бабушки, была доставлена в районную больницу с симптомами отравления, среди пострадавших 12-летняя девочка. За последние два дня это уже второй случай отравления грибами в Еланском районе. Накануне сообщалось об отравлении семьи из четырех человек в самой Елани. Спасти восьмилетнюю девочку не удалось. В тяжелом состоянии ребенка эвакуировали вертолетом в Волгоград, но она скончалась. По факту ее гибели проводится доследственная проверка. 
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Экономика 13.10.2017 15:28

Союз строителей Волгоградской области сменил президента Президентом НП "Союз строителей Волгоградской области" сегодня избран генеральный директор ООО СК "Пересвет-ЮГ" Алексей Цуканов, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на администрацию области. Ранее НП возглавлял Александр Назаров. Союз строителей Волгоградской области объединяет 80 ведущих строительных компаний и предприятий, которые участвуют в формировании и реализации государственной политики в сфере строительства на территории региона. 
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Газетный киоск 13.10.2017 15:01

Киевсовет не смог переименовать бульвар Дружбы народов и проспект Героев Сталинграда КИЕВ, 13 октября. /ТАСС/. Инициатива о переименовании трех улиц украинской столицы, выдвинутая группой депутатов Киевсовета, не добрала одного голоса и осталась нереализованной. "За" отдали голоса лишь 60 депутатов при необходимых 61, говорится в сообщении на сайте горсовета. Ряд народных избранников предлагал, в частности, назвать бульвар Дружбы народов именем идеолога украинского национализма Николая Михновского, проспект Героев Сталинграда переименовать в проспект композитора Владимира Ивасюка, а улицу Московскую - в Дмитрия Годзенко, участника силовой операции в Донбассе. Декоммунизация по-украински Закон о так называемой декоммунизации действует на Украине с мая 2015 года. Он предполагает, в частности, переименование топографических объектов, названных...
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От Сталинграда - до Великой Победы 13.10.2017 14:51

Красные дубы из Кабардино-Балкарии украсили Мамаев курган в Волгограде «Сегодня мы привезли частичку нашей республики – 75 красных дубов, которые посадили на Мамаевом кургане честь 50-летия мемориала и в канун великого праздника для всей страны и мира – 75-летия Победы в Сталинградской битве». Об этом заявил представитель многофункционального молодежного центра Кабардино-Балкарии Ратмир Каров, сообщает ИА «Высота 102». Он впервые в Волгограде и не мог скрыть эмоций после посещения главного монумента страны. Эти деревья, как он говорит, не просто удивительно красивы и устойчивы к разным климатическим условиям,...
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«Волга-Раст-Октава» раздает подарки покупателям при покупке нового ŠKODA YETI На дворе осень, погода начинает портиться и настоящие холода не за горами. А с ними придут нелюбимые попутчики автомобилиста в холод: гололед, снег на дорогах, а без правильной обуви всех своих возможностей ŠKODA YETI зимой не покажет. Поэтому при покупке нового автомобиля ŠKODA YETI до 31 декабря 2017 г. у официального дилера компании «Волга-Раст-Октава» каждый покупатель получит в подарок – комплект из 4-х колес в сборе, сообщили ИА «Высота 102» в компании. И новый ŠKODA YETI с внешностью городского кроссовера и мощным техническим оснащением будет готов к самым суровым зимним испытаниям. О возможностях после рестайлинга ŠKODA...
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Общество 13.10.2017 14:02

Арбитражный суд Волгоградской области отказал администрации Краснооктябрьского района в принятии иска о сносе объекта самовольного строительства - жилого дома №3 по улице Аэрофлотская. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на судебное решение, районная администрация требовала обязать ответчика - Объединение "Общество Сторожевой башни, Библий и трактатов" - самостоятельно снести указанный жилой дом площадью 315,2 кв.м. Основанием для обращения с настоящим иском послужил факт отсутствия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. В подтверждение были представлены ряд документов, в том числе акт осмотра объекта самовольного строительства от 15 сентября 2017 года. Суд в иске отказал, пояснив, что рассмотрение вопросов о выполнении государственными...
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Телеком 13.10.2017 12:55

Онлайн-сервис МегаФон.ТВ шагнул на потолок Компания «МегаФон» начала продажи портативных кино-проекторов CINEMOOD со встроенным онлайн-сервисом МегаФон.ТВ. Впервые онлайн-видеосервис российской телекоммуникационной компании доступен не только со смартфона, телевизора или планшета, но интегрирован прямо в мини-проектор для просмотра контента хоть на потолке и стенах. CINEMOOD продается в магазинах «МегаФон». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, каждый покупатель получает в подарок полугодовую подписку на онлайн-сервис МегаФон.ТВ, а именно - на пакет «Большой детский». С помощью МегаФон.ТВ  можно смотреть сотни каналов, фильмов, сериалов, спортивных трансляций, новостей, детских и музыкальных программ. CINEMOOD подключается к МегаФон.ТВ через wifi, для регистрации необходим номер телефона «МегаФон».  «Мы...
Прочитана: 991 раз
Экономика 13.10.2017 12:36

В «Садах Придонья» побывали лучшие специалисты компании из разных регионов страны Более пятидесяти человек из Казахстана, Москвы, Чувашии и Дагестана, которые стали победителями программы, проводимой компанией и ее дистрибьюторами в указанных регионах посетили «Сады Придонья». По условиям «Программы лояльности» сотрудники, показавшие наилучшие результаты продаж продукции «Садов Придонья» в установленный срок, а также выполнившие все условия по продвижению соковой продукции и детского питания, получили возможность поехать в Волгоград, побывать в «сердце» компании – производственном комплексе.  «Ребята, которые к нам приехали в течение нескольких месяцев демонстрировали великолепные результаты по продажам нашей продукции, – говорит начальник управления торгового маркетинга компании «Сады Придонья» Лариса Подчепаева. – Мы не первый год проводим...
Прочитана: 646 раз
Общество 13.10.2017 12:04

В 2018 году три парка в Волгограде ожидает комплексное благоустройство. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, территории, подлежащие обновлению, определены по итогам конкурса на лучший социальный проект в данной сфере. В итоге победителями признали парк Аттракционов в микрорайоне Спартановка Тракторозаводского района, парк «50 лет Октября» в Кировском районе и старейший парк города - парк имени Юрия Гагарина, расположенный в Краснооктябрьском районе. ​На получение гранта претендовали 10 зеленых зон города-героя. Решением экспертной комиссии парк-победитель получит на свое развитие из бюджета города 10 млн рублей, занявшие второе и третье места – 7 и 5 млн рублей соответственно. При этом дополнительные...
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Политика 13.10.2017 11:50

Коммунисты Волгоградской области отказываются верить в закат звезды Николая Паршина Находящийся в федеральном розыске бывший лидер коммунистов Волгоградской области и действующий член бюро обкома Николай Паршин продолжает оставаться «звездой» официального сайта регионального обкома КПРФ, сообщает ИА «Высота 102». На главной странице электронного ресурса - в рубрике «Галерея», фотографии радостного экс-депутата Госдумы сменяют одна другую. Таким образом, даже скрывшись в неизвестном направлении, так и не решив вопросы сложных взаимоотношений с правоохранительными органами, Николай Паршин продолжает виртуально оставаться в рядах товарищей. В то же время, скромную информацию о Николае Паршине и фото пропавшего с радаров коммуниста можно найти на сайте ГУ МВД по Волгоградской области в рубрике «Внимание,...
Прочитана: 6583 раз
Экономика 13.10.2017 10:37

В Советском районе Волгограда готовятся снести очередной «Шанхай» Считанные дни остаются у предпринимателей с так называемого Петровского рынка в Советском районе на демонтаж своих павильонов. Как сообщает ИА «Высота 102», договор с владельцем торговой площадки был расторгнут еще в июне. После чего собственник - ООО «Альбатрос» - пытался оспорить в суде действия администрации города. Однако 10 октября решением областного арбитражного суда в его требованиях было отказано. Согласно распоряжению властей, до понедельника, 16 октября, владельцы нестационарных торговых объектов должны очистить территорию, в противном случае — это сделают принудительно. Коммерсантам предлагают перейти на 5 других площадок, в том числе, - новую соседнюю, где сейчас возводятся современные павильоны. Пятеро...
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