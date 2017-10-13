В Волгограде стартовало межрегиональное первенство России по футболу





Игры Первенства России по футболу среди межрегиональных объединений начались сегодня на стадионе “Олимпия” в Волгограде. На соревнования, в которых участвуют спортсмены 2000 года рождения, приехали десять сильнейших команд со всей страны.

В течение десяти дней на футбольных полях Волгограда и Волжского пройдут жаркие игровые баталии. Отметим, что основу межрегиональной сборной Черноземья составляют волгоградцы - воспитанники “Академии "Ротор". На групповом этапе первенства им предстоит сыграть со сборными Московской области, Северо-Запада, Приволжья, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. В группу “А” вошли команды Сибири, Урала и Западной Сибири, Дальнего Востока, городов золотого кольца и Москвы. По итогам группового отбора в финальные поединки выйдут четыре команды. Победитель определится в следующее воскресенье - 22 октября.

“Это большое событие для города - сюда съехались лучшие молодые футболисты со всей страны. Здесь будут играть сборные Дальнего Востока, Сибири, Северо-Запада. Радует и то, что базой для межрегиональной команды Черноземья стала волгоградская “Академия “Ротор”. Это доказывает, что в Волгограде есть детско-юношеский футбол, а значит есть будущее и у ”Ротора”", - прокомментировал председатель федерации футбола Волгоградской области Рохус Шох. Он также отметил, что в этих играх участвуют спортсмены, которые скоро заканчивают свои учебные заведения. А дальше их ждет “взрослая” спортивная карьера.

“Возможно, что ребят, которые в эти дни выйдут на поле, мы уже через несколько лет увидим в составе сборной России”, - отметил и пришедший на открытие чемпионата заслуженный тренер России Владимир Файзулин.

Отметим, что Волгоград не в первый раз принимает лучших молодых футболистов со всей страны. В 2013 году в городе-герое проходило всероссийское первенство футбольных школ, а в начале сентября здесь прошел финал соревнований “Кожаный мяч”.



