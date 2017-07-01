В Астраханской области вырастили по 3 тонны тигровых креветок и австралийских раков

Водитель, сбивший подростка и скрывшийся с места ДТП, задержан в Волгограде. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. Само дорожное происшествие произошло в Краснооктябрьском районе в четверг утром. 13-летний школьник был сбит машиной “Volkswagen Polo” на нерегулируемом пешеходном переходе. Водитель после аварии скрылся, а подросток с травмой ноги был доставлен в больницу. Очевидцы запомнили только цвет машины - серебристый. Но все же полицейским удалось выйти на след “беглеца”. Им оказался 28-летний мастер цеха одного из промышленных предприятий. Он был задержан и доставлен в отделение полиции. Свое бегство с места происшествия мужчина пояснил, что он “не...

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