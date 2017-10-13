Общий размер ежемесячных и единовременных страховых выплат бывшим работникам ОАО «Химпром» за 2016-2017 годы составил более 83 миллионов рублей. Дополнительные расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию, в том числе на самостоятельное приобретение лекарственных средств за тот же период времени составили более 36 миллионов рублей. Об этом ИА «Высота 102» сообщили сегодня в Волгоградском региональном отделении Фонда социального страхования РФ в ответ на запрос редакции.

Поводом для запроса стало обращение читателя информагентства – работника «Химпрома», который сообщил, цитируем: «...мы приобретаем лекарства, сдаем чеки, и нам ФСС возвращает затраты. Так было до июля. Теперь возврат средств - частично, без внятных объяснений…».

В региональном отделении Фонда социального страхования пояснили, что осуществляют страховое обеспечение пострадавших в результате несчастного случая на производстве или профзаболевания. Пострадавшие получают за счет средств отделения ФСС ежемесячные и единовременные страховые выплаты, а также оплату дополнительных расходов на социальную, медицинскую и профессиональную реабилитацию, в том числе на самостоятельное приобретение лекарственных средств. Оплата расходов на реабилитацию осуществляется по прямым последствиям страхового случая, то есть подтвержденного в установленном порядке факта повреждения здоровья вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания. Размер ежемесячных страховых выплат зависит от размера утраченного заработка и степени утраты профессиональной трудоспособности. Эти выплаты ежегодно индексируются.

«Обращения пострадавших по вопросам оплаты дополнительных расходов за самостоятельное приобретение лекарственных средств (в большинстве своем получивших профессиональное заболевание в период работы в ОАО «Химпром»), связаны с работой регионального отделения ФСС по обжалованию программ реабилитации пострадавшего не по прямым последствиям страхового случая, поступивших в текущем году. На все заявления пострадавших об оплате лекарственных средств даны подробные разъяснения», - ответили информагентству в отделении ФСС.