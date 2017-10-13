Красные дубы из Кабардино-Балкарии украсили Мамаев курган в Волгограде





«Сегодня мы привезли частичку нашей республики – 75 красных дубов, которые посадили на Мамаевом кургане честь 50-летия мемориала и в канун великого праздника для всей страны и мира – 75-летия Победы в Сталинградской битве». Об этом заявил представитель многофункционального молодежного центра Кабардино-Балкарии Ратмир Каров, сообщает ИА «Высота 102». Он впервые в Волгограде и не мог скрыть эмоций после посещения главного монумента страны. Эти деревья, как он говорит, не просто удивительно красивы и устойчивы к разным климатическим условиям, они демонстрируют сплоченность между нашими народами. Но прежде всего – это дань памяти воинам Красной армии, среди которых - 70 тысяч кабардинцев, ушедших на фронт и вместе со всеми стойко сражавшихся за свою Родину.





По словам Юрия Захохова, президента Волгоградской региональной общественной организации «Землячество Кабардино-Балкарии», красные дубы будут расти 50 лет, и не одно поколение станет свидетелями их становления. Он уверен, что они приживутся на великой сталинградской земле. Так же, как в Нальчике прижились и прекрасно растут сталинградские тополя у мемориала «Вечный огонь Славы» с именами павших Героев Великой Отечественной войны. Как прижились волгоградские березы, посаженные рядом с воинами-освободителями Сталинграда на Комсомольской аллее в Атажукинском саду Нальчика.





В сегодняшнем мероприятии приняли участие ветераны, представители молодежных организаций Волгограда и Кабардино-Балкарии, воспитанники патриотических движений, студенты. Акция инициирована Российским военно-историческим обществом, патриотическим центром «Виктория» и молодежными ведомствами Волгограда и Кабардино-Балкарии.



