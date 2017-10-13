







На дворе осень, погода начинает портиться и настоящие холода не за горами. А с ними придут нелюбимые попутчики автомобилиста в холод: гололед, снег на дорогах, а без правильной обуви всех своих возможностей ŠKODA YETI зимой не покажет. Поэтому при покупке нового автомобиля ŠKODA YETI до 31 декабря 2017 г. у официального дилера компании «Волга-Раст-Октава» каждый покупатель получит в подарок – комплект из 4-х колес в сборе, сообщили ИА «Высота 102» в компании. И новый ŠKODA YETI с внешностью городского кроссовера и мощным техническим оснащением будет готов к самым суровым зимним испытаниям. О возможностях после рестайлинга ŠKODA YETI, одного из самых оригинальных компактных внедорожников в мире, рассказали представители официального дилера.





Интерьер

Внутри YETI выглядит необыкновенно воздушным и просторным благодаря вертикальным боковым элементам и окнам. Этот автомобиль — результат продуманного использования пространства и безупречной формы кузова. Ничего лишнего в машине нет – всё подчинено функциональности. Подлокотники на дверях довольно широкие. Бардачок вместительный, а на торпеде – дополнительный отсек для документов и разной мелочёвки. Между передними сидениями – регулируемый по длине и наклону удобный подлокотник. Потолок в ŠKODA YETI по внедорожному очень высокий. Здесь будет удобно водителю с любым ростом. В салоне установлен двухзонный климат-контроль с понятной символикой. ŠKODA YETI обладает самыми широкими возможностями для подключения устройств. Доступ к функционалу смартфона можно получить через дисплей мультимедийной системы автомобиля.





Удивительные трансформации салона

Размеры ŠKODA YETI обеспечивают высокую вместимость. В этот автомобиль без труда поместится необходимая экипировка для любого отдыха на природе. Точно рассчитанные ширина и длина YETI позволяют ездить по городу, не испытывая каких-либо неудобств при перестроении в плотном потоке машин или парковке в ограниченном пространстве. Посадка на задних местах чешского кроссовера более вертикальная. Зато перед коленями пассажиров довольно места. Крайние из трех раздельных сидений, составляющих задний диван, перемещаются на салазках, спинки регулируются по углу наклона. Передние кресла оборудованы плотными наполнителями и умеренной боковой поддержкой, на тыльной стороне закреплены откидные столики.













Багажник объемом от 322 до 1665 л при сложенных спинках задних сидений также подкупает возможностями трансформации. Багажник у Yeti имеет правильную форму, удобную для плотной «набивки». Его объем превосходит вместимость большинства машин в классе.





Эргономика водительского места

На месте водителя ŠKODA YETI «академический» порядок. Посадка удобна, сиденье имеет как горизонтальную, так и вертикальную регулировки, дисплеи отлично читаются, кнопки упруго нажимаются, все переключатели информативно отсчитывают промежуточные позиции. Руль можно отрегулировать как по высоте, так и по вылету. Все ручки управления находятся именно на тех местах, на которых их и ждёшь увидеть. Единственно незнакомому с салоном водителю первоначально требуется привыкнуть к выбранной дизайнерами комбинации приборов в виде двух «колодцев» с радиальной оцифровкой.













Ходовые качества

Проворный ŠKODA YETI хорошо разгоняется – за 9 секунд с 0 до 100 км/ч. Водитель за рулем чешского кроссовера полностью контролирует ситуацию, он управляет динамикой, орудуя точным акселератором, и отлично чувствует перспективу разгона. Быстродействие и логика работы коробки передач устроит даже самых нетерпеливых водителей. В поворотах ŠKODA YETI почти не кренится. По росту усилия на руле легко понять степень загрузки передних колес. ŠKODA YETI мгновенно реагирует на команды и очень крепко держится за холодный асфальт, демонстрируя малые крены. Руль кроссовера легок и прозрачен. В автомобиле установлена энергоемкая подвеска способная выдержать наезд колеса на крупную неровность.













При съезде с асфальта автомобиль показывает хорошие ездовые качества и по бездорожью. Отличные внедорожные возможности ŠKODA YETI демонстрирует за счет больших ходов подвески. Хорошо работает электронная имитация блокировок. Обслуживать ŠKODA YETI также не сложно – «горячие» точки, включая масляный фильтр, на виду. При желании замена всего необходимого не составит проблем для владельца машины.

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