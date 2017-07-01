В Волгоградской области «Сбербанк» выступил против аннулирования криминальной сделки в отношении инвалида







Видео от 01.07.2017.

Котовский районный суд отказался признавать недействительным договор поручительства по кредиту с поддельной подписью инвалида-колясочника. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение суда, прокуратуре района, которая выступала в защиту прав волгоградца, отказано в удовлетворении исковых требований.





Напомним, «Высота 102» неоднократно сообщала о перипетиях инвалида первой группы Василия Аникина, который с 2014 года был вынужден оплачивать платежи по банковскому кредиту, к которому не имеет никакого отношения. Займ был оформлен его бывшим работодателем Медниковым еще в 2006 году. О договоре поручительства по этой ссуде на собственное имя Аникин узнал только в 2014 году, когда получил решение суда о взыскании с него порядка 500 тысяч рублей в пользу «Сбербанка». Длительное время житель областного центра самостоятельно пытался разобраться в ситуации — забрасывал жалобами правоохранительные органы, поясняя, что в силу заболевания писать в принципе не может. Однако ему традиционно приходили отписки с отказами в возбуждении уголовного дела.

С мертвой точки ситуация сдвинулась только в 2017 году после того, как на помощь Василию Аникину пришла общественная организация «Кредитный правозащитник». В начале июля активисты вместе с Василием Аникиным и съемочной группой информагентства побывали на личном приеме у заместителя начальника ГУ МВД по Волгоградской области Андрея Подоляна, который пообещал предметно разобраться в ситуации и пойти навстречу ни в чем не повинному человеку. Генерал-майор свое слово сдержал - вскоре полиция Котовского района в рамках процессуальной проверки провела почерковедческую экспертизу, которая подтвердила факт подделки подписи в договоре поручительства.

Правда к уголовной ответственности бывшего начальника Аникина, несмотря на поступившие от него признательные показания, привлечь уже невозможно за истечением срока давности преступления. Но правозащитники преследуют другую цель — вернуть Василию Аникину взысканные с него за последние годы порядка 150 тысяч рублей в пользу кредитной организации. В мае текущего года по инициативе «Сбербанка» служба судебных приставов прекратила дальнейшее взыскание с мужчины платежей по ссуде. Но кто вернет ему ранее уплаченные деньги? Для человека, прикованного к инвалидному креслу, и для которого пенсия является главным источником доходов — это огромные деньги. Если сделка по договору поручительства будет признана недействительной, то у Василия появится шанс также через суд взыскать со «Сбербанка» неправомерно удержанные с его пенсии денежные средства.

Показательной в этой истории является позиция «Сбербанка». Так, в рамках судебного процесса по обращению прокуратуры представитель кредитного учреждения заявил, что с иском не согласен и просит в удовлетворении требований отказать «ввиду пропуска истцом срока исковой давности по предъявленным требованиям». Согласно решению Котовского райсуда, возможность аннулировать злополучную сделку, действительно, истекла — в январе 2017 года. Однако решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано. Параллельно к судебной тяжбе в защиту Василия Аникина готовятся и юристы из «Кредитного правозащитника». «Высота 102» продолжит следить за ситуацией.



