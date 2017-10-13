Онлайн-сервис МегаФон.ТВ шагнул на потолок









Компания «МегаФон» начала продажи портативных кино-проекторов CINEMOOD со встроенным онлайн-сервисом МегаФон.ТВ. Впервые онлайн-видеосервис российской телекоммуникационной компании доступен не только со смартфона, телевизора или планшета, но интегрирован прямо в мини-проектор для просмотра контента хоть на потолке и стенах.

CINEMOOD продается в магазинах «МегаФон». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, каждый покупатель получает в подарок полугодовую подписку на онлайн-сервис МегаФон.ТВ, а именно - на пакет «Большой детский». С помощью МегаФон.ТВ можно смотреть сотни каналов, фильмов, сериалов, спортивных трансляций, новостей, детских и музыкальных программ. CINEMOOD подключается к МегаФон.ТВ через wifi, для регистрации необходим номер телефона «МегаФон».

«Мы всегда готовы поддержать стартапы и продукты, которые будут создавать ценность для наших цифровых клиентов, поэтому рады объявить о старте продаж мини-кинотеатра CINEMOOD в наших салонах. У клиентов появится возможность смотреть фильмы и сериалы, в том числе через сервис МегаФон.ТВ, на потолке, и даже собрать свой стереокинотеатр. Приобретая CINEMOOD вместе с bluetooth-колонкой Sony, покупатель получает еще одну колонку в подарок», – рассказал директор бизнес-направления «Видео» компании «МегаЛабс» Андрей Кушнарев.





Справка:

CINEMOOD – портативный беспроводной проектор, который показывает контент на любой поверхности: дома на потолке, в походе на стене палатки или в самолете на закрытом иллюминаторе. Работает до пяти часов на одной зарядке и весит 260 грамм, примерно как средний апельсин. Кроме онлайн-сервисов поставляется со встроенным контентом для детей: лицензионная анимация «Союзмультфильма», современные развивающие и развлекательные мультсериалы, знаменитые советские диафильмы, восстановленные специально для CINEMOOD, аудиосказки, уроки театра теней для развития моторики - все вместе до 150 часов, без подключения к интернету. Взрослые могут загружать любые фильмы и сериалы, а также фотографии и презентации в память CINEMOOD либо воспроизводить их прямо с флешки через USB-порт. CINEMOOD поддерживает wi-fi и bluetooth. Управляется мини-кинотеатр CINEMOOD кнопками на корпусе или дистанционно - через приложение на смартфоне, а также с Apple Watch.

Фото с сайта https://cinemood.ru/press/