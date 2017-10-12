|Расследования
|13.10.2017 10:55(Обновлено: 13.10.2017 10:58)
В Волгоградской области за угрозу убийством девушке-бармену ответит хозяин заведения
До двух лет тюрьмы может получит хозяин кафе в Новоаннинске, угрожавший убийством своей подчиненной, сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области. Воскресным вечером, 1 октября мужчина выпивал в своем кафе. Около часа ночи девушка-бармен сказала своему начальнику, что собирается уйти домой, поскольку ее рабочая смена закончилась. Но выпивший мужчина отказался ее отпустить, и стал угрожать расправой. В подтверждение серьезности своих намерений он выхватил казачью шашку и стал размахивать ей перед девушкой. Испугавшаяся работница нажала «тревожную кнопку». Вскоре на вызов прибыли охранники частного предприятия и скрутили разбушевавшегося "фехтовальщика". Затем они передали дебошира полицейскому наряду. Известно, что мужчина уже признал свою вину и объяснил, что совершил преступление под влиянием алкоголя.
В Волгоградской филармонии обнаружена "потайная" студия звукозаписи ансамбля «Лазоревый цветок»
Программа «Взгляд с Высоты»: В Год экологии нелегальные свалки в Волгоградской области бесконтрольно растут и множатся
В Волгограде активисты партийного проекта «Народный контроль» поменяли профессию
Любопытные и показательные факты позволила вскрыть проведенная в Волгоградской областной филармонии инвентаризация. Похоже, долгие годы в государственном учреждении культуры творилась...
Почему в Волгоградской области не становится меньше несанкционированных свалок, а вместо старых появляются новые? Почему мы...
В Волгограде активисты проекта «Народный контроль» партии «Единая Россия» во главе с координатором, депутатом Госдумы РФ Анной Кувычко...
|Экономика
|13.10.2017 11:00
О ходе работ по строительству детского сада и обустройству инженерных сетей в 28 микрорайоне города Волжский Волгоградской области доложил на совещании под председательством заместителя губернатора области Валентины Гречины глава Волжского Игорь Воронин. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе горадминистрации, на совещании были рассмотрены вопросы о строительстве объектов в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы. Глава города Игорь Воронин сообщил, что уже завершено устройство и утепление наружных стен подвала дошкольного учреждения. Рабочие приступили к монтажу плит перекрытия и устройству бассейна. Напомним, к возведению детского сада...
Прочитана: 245 раз
|Экономика
|13.10.2017 10:37
Считанные дни остаются у предпринимателей с так называемого Петровского рынка в Советском районе на демонтаж своих павильонов. Как сообщает ИА «Высота 102», договор с владельцем торговой площадки был расторгнут еще в июне. После чего собственник - ООО «Альбатрос» - пытался оспорить в суде действия администрации города. Однако 10 октября решением областного арбитражного суда в его требованиях было отказано. Согласно распоряжению властей, до понедельника, 16 октября, владельцы нестационарных торговых объектов должны очистить территорию, в противном случае — это сделают принудительно. Коммерсантам предлагают перейти на 5 других площадок, в том числе, - новую соседнюю, где сейчас возводятся современные павильоны. Пятеро...
Прочитана: 2472 раз
|Происшествия
|13.10.2017 10:31 (Обновлено: 13.10.2017 10:34)
Жительницу Волгограда, находившуюся в федеральном розыске, поймали волгоградские оперативники в столице. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, на ее след правоохранители вышли накануне и задержали в тот же день. До этого 25-летнюю девушку почти четыре года искали по всей стране. В первый раз ее задержали за сбыт и хранение героина в Волгограде в конце ноября 2013 года. В декабре того же года суд поместил ее под домашний арест. Но наркоторговка скрылась из города и была объявлена в федеральный розыск. Теперь ее ждет этапирование в Волгоград, а приговор она будет ждать уже находясь в следственном изоляторе.
Прочитана: 400 раз
|Расследования
|13.10.2017 10:10 (Обновлено: 13.10.2017 10:23)
На скамье подсудимых предстанет бывший директор ООО "НПО Спецклимат", который обвиняется в уклонении от уплаты налогов с организации в крупном размере. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, мужчине грозит до 2 лет лишения свободы. По версии следствия, обвиняемый в 2015-2016 гг уклонился от уплаты свыше 11 млн рублей налога с организации путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений. Так, в налоговые декларации он включал не соответствующие действительности сведения о совершении финансово-хозяйственных операций с рядом лжепредприятий. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Вину в инкриминируемом деянии обвиняемый признал. ...
Прочитана: 507 раз
|Экология
|13.10.2017 10:05
На сегодняшний день на «Интерактивную карту свалок» жители Волгоградской области внесли информацию о 236 несанкционированных свалках. Из них убрано 61. Остальные находятся в работе и на рассмотрении органов власти. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в ОНФ России. Всего в рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка» поступило 13 992 обращения от граждан со всех регионов страны, устранено около 5000 свалок. Координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка», депутат Госдумы РФ Владимир Гутенев отмечает, что в настоящее время на интерактивной карте обозначено около 14 тысяч поступивших и проверенных нарушений в сфере...
Прочитана: 191 раз
|Происшествия
|13.10.2017 09:24
Девятилетний мальчик сломал позвоночник при прыжках на батуте в Советском районе Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” представители экстренных служб региона, несчастный случай произошел накануне в игровой зоне ТЦ “Акварель”. Ребенок был доставлен в больницу №7 с диагнозом компрессионный перелом позвоночника. По предварительным данным, травму он получил по собственной неосторожности.
Прочитана: 2500 раз
|Происшествия
|13.10.2017 09:19
Два человека получили ожоги при тушении возгорания на территории пожарной части в Ольховском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах региона, в Ольховке в четверг вечером возник пожар в гараже пожарной части на улице Ленинская. С термическими ожогами в больницу были госпитализированы двое человек. По предварительным данным, это сотрудники пожарной части 1959 и 1964 года рождения, которые тушили возгорание. Причины пожара устанавливаются. По данному факту проводится проверка.
Прочитана: 944 раз
|Экономика
|13.10.2017 09:11
Тепловое хозяйство Волгограда полностью готово к работе в осенне–зимний период, об этом ИА «Высота 102» сообщили в компании «Концессии теплоснабжения». Коммунальщики уточнили, что продолжающееся проведение работ по реконструкции нескольких участков городских сетей не повлияет на сроки подачи тепла потребителям. Что касается одного из самых заметных объектов – на улице Советской, где в рамках инвестиционной программы «Концессии теплоснабжения» ведут комплексную реконструкцию, - то здесь завершен монтаж новых труб на участке от улицы 13-й Гвардейской до улицы Комсомольской и выполнено ощебенение дорожного покрытия. «На первом этапе была собрана целостность магистральной сети от...
Прочитана: 2575 раз
|Культура
|13.10.2017 06:43
Впервые официальная делегация Волгоградской области примет участие в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов: 150 человек отправились в Сочи, где уже 14 октября состоится его открытие. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, волгоградцы возьмут на себя шефство над делегациями из Конго, Венесуэлы и Ботсвана, познакомят с русской культурой и расскажут о героической истории Волгограда. Студенты ведущих высших учебных заведений региона, лидеры молодежных общественных объединений в сфере патриотики, добровольчества, предпринимательства и творчества примут участие в спортивной, культурной и научно-образовательной программах. Фестиваль объединит представителей различных сфер: молодые общественники, журналисты, инженеры, IT-специалисты, предприниматели, лидеры политических партий...
Прочитана: 1069 раз
|Аналитика
|12.10.2017 20:00
Смотрите сегодня в программе: на заседании Волгоградской областной думы депутаты обсудили защиту населения от табачного дыма, дефицит служебных машин и прожиточный минимум. На новое место: рынок «Петровский», расположенный в Советском районе Волгограда, переезжает. Детей везли в театр на неисправном автобусе: директору волгоградской гимназии грозит крупный штраф. Создание нового парка продолжается: в Волгограде у подножия Мамаева кургана строят «поющий» фонтан. «Концессии теплоснабжения»: тепловое хозяйство Волгограда полностью подготовлено к зиме. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и...
Прочитана: 22272 раз
|Экономика
|12.10.2017 17:36 (Обновлено: 13.10.2017 09:19)
За просроченную поверку приборов учета должники в Волгоградской области могут заплатить более 800 миллионов рублей
В текущем году у приставов находилось 53,7 тысяч дел по долгам в сфере ЖКХ. Порядка 45 тысяч из них возбуждались в отношении физических лиц. За аналогичный период в 2016 году число производств составляло всего около 25,8 тысяч. Так, в этом году в должниках за электроэнергию значилось порядка 15,6 тысяч волгоградцев. Без оплаты потребляли газ около 12,3 тысяч человек, накопили долги за отопление еще примерно 17 тысяч граждан. Об этом рассказал на пресс-конференции, посвященной взысканиям долгов перед поставщиками коммунальных ресурсов, заместитель руководителя управления ФССП по Волгоградской области Владимир Шилин, сообщает ИА «Высота 102». Заместитель директора по правовым...
Прочитана: 3885 раз
|Расследования
|12.10.2017 17:25 (Обновлено: 12.10.2017 17:28)
К 2,5 годам лишения свободы в колонии-поселении приговорен 41-летний житель Котельниковского района Дмитрий Юрченко за гибель троих детей на пожаре. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Ольга Токарева. Судом установлено, что возгорание частного домовладения, расположенного в х.Красноярский Котельниковского района, произошло в июне текущего года из-за преступной небрежности подсудимого. Незадолго до пожара, употребив спиртное, он уснул во дворе дома, не отключив электрическую плиту, на которой разогревалась еда. Малолетние дети, которых он воспитывал совместно со своей гражданской супругой, не смогли покинуть дом и погибли в огне. Расследование уголовного дела проводилось Котельниковским МРСО СУ СК России по Волгоградской области. Вину в инкриминируемом...
Прочитана: 2184 раз
|Аналитика
|12.10.2017 17:21
Апелляционный суд в Саратове завалили жалобами на судебные акты Арбитражного суда Волгоградской области
Сегодня Двенадцатый Арбитражный апелляционный суд в Саратове подвел итоги 10-летней работы и опубликовал статистику своей деятельности с 2007 по 2017 годы. Согласно данным, приведенным на официальном сайте ведомства, - сообщает ИА «Высота 102», - основная задача суда – осуществление проверки судебных актов, принятых Арбитражными судами Астраханской, Волгоградской и Саратовской областей. Наибольшее количество апелляционных жалоб за эти годы, как сообщает ведомство, поступило на судебные акты Арбитражного суда Волгоградской области – 64940, или 55,6% от всех общего количества. 34845 апелляционных жалоб - 29,8% - на судебные акты Арбитражного суда Саратовской области, 17105 апелляционных жалоб, - 14,6% -на судебные акты Арбитражного суда Астраханской....
Прочитана: 2876 раз
|Общество
|12.10.2017 16:46
Одновременно со строительством производственного комплекса в Котельниковском районе Волгоградской области ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» реализует большой социальный проект. В соответствии с общекорпоративными приоритетами, в число которых входят спорт, здоровье, образование, экология и благотворительность, компания взяла на себя добровольные обязательства по созданию благоприятных условий жизни населения и строит в городе Котельниково новые жилые районы с развитой инфраструктурой. Уже заселены квартиры современного микрорайона «Восточный» – об этом «Высота 102» рассказала ранее. Новое жилье сотрудники компании приобретают в рамках действующей на предприятии корпоративной ипотечной программы. Таким образом, котельниковские ребята, которые получили профильное образование по целевому направлению и пришли работать на предприятие, с первых...
Прочитана: 934 раз
|Экономика
|12.10.2017 16:23
На покупке автомобилей Lifan можно существенно сэкономить. Их отличительная особенность – доступность. При всех тех функциональных особенностях, которые предлагаются покупателю, они являются лучшим вариантом на рынке, отмечают сотрудники официального дилера компании «Волга-Раст». Машину можно испытать «в действии». Для этого достаточно записаться на тест-драйв. Возможность испытать машину предоставляет только официальный дилер. Lifan уже 5 лет удерживает первые места по продажам среди китайских кроссоверов. Они идеально подойдут как для передвижения по городу, так и для езды по бездорожью. Автомобили Lifan отвечают всем современным требованиям технологичности и безопасности. Они одинаково удобны как для водителя, так и для пассажиров. Подробнее...
Прочитана: 1357 раз
13 октября 10:37
13 октября 10:05
13 октября 09:24
13 октября 09:11
13 октября 06:43
12 октября 17:36
12 октября 17:21
12 октября 16:46
12 октября 16:23
12 октября 15:28
12 октября 14:04
12 октября 13:23
Расследования
13 октября 10:55
В Волгоградской области за угрозу убийством девушке-бармену ответит хозяин заведения
11 октября 14:07
10 октября 12:28
10 октября 11:00
9 октября 14:48
9 октября 11:40
6 октября 08:52
5 октября 15:03
5 октября 12:43
3 октября 20:30
3 октября 09:34
2 октября 11:23
29 сентября 10:49
28 сентября 14:32
28 сентября 11:53
27 сентября 17:54
26 сентября 07:34
25 сентября 17:43
|Все RSS сайта
|АРХИВ новостей Волгограда
ФИНГРАМОТНОСТЬ
О жизни финансовых пирамид в наше время
ЗДОРОВЬЕ
Областная больница №1. Диагностика и лечение по 40 профилям
Поиск
День 12 Октября, Чт
Волгоград
Малооблачно, температура 16..18 С, давление 751..753 мм рт.ст., ветер Южный, 6 м/с
Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
12 Октября, Чт
|1 $
|57.9210 руб.
|1 €
|68.5032 руб.
|1 GBP
|76.4847 руб.
|1 CHF
|59.4183 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
Обсуждают в форуме
Самые читаемые новости
Просмотров: 10071
Просмотров: 5705
Просмотров: 5587
Просмотров: 4408
Просмотров: 4198
Просмотров: 3790
Рекомендуемые к прочтению новости
Рекомендации: +40 / 9-
Рекомендации: +37 / 7-
Рекомендации: +37 / 4-
Рекомендации: +33 / 17-
Рекомендации: +32 / 18-
Программа «Взгляд с Высоты»: В Год экологии нелегальные свалки в Волгоградской области бесконтрольно растут и множатся31
Рекомендации: +29 / 24-
Рекомендации: +23 / 0-
Рекомендации: +21 / 4-
Рекомендации: +20 / 3-
Рекомендации: +19 / 12-