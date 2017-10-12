В Волгоградской области за угрозу убийством девушке-бармену ответит хозяин заведения

Жительницу Волгограда, находившуюся в федеральном розыске, поймали волгоградские оперативники в столице. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, на ее след правоохранители вышли накануне и задержали в тот же день. До этого 25-летнюю девушку почти четыре года искали по всей стране. В первый раз ее задержали за сбыт и хранение героина в Волгограде в конце ноября 2013 года. В декабре того же года суд поместил ее под домашний арест. Но наркоторговка скрылась из города и была объявлена в федеральный розыск. Теперь ее ждет этапирование в Волгоград, а приговор она будет ждать уже находясь в следственном изоляторе.

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