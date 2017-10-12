На скамье подсудимых предстанет бывший директор ООО "НПО Спецклимат", который обвиняется в уклонении от уплаты налогов с организации в крупном размере. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, мужчине грозит до 2 лет лишения свободы. По версии следствия, обвиняемый в 2015-2016 гг уклонился от уплаты свыше 11 млн рублей налога с организации путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений.

Так, в налоговые декларации он включал не соответствующие действительности сведения о совершении финансово-хозяйственных операций с рядом лжепредприятий. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Вину в инкриминируемом деянии обвиняемый признал.



