В Советском районе Волгограда готовятся снести очередной «Шанхай»







Считанные дни остаются у предпринимателей с так называемого Петровского рынка в Советском районе на демонтаж своих павильонов. Как сообщает ИА «Высота 102», договор с владельцем торговой площадки был расторгнут еще в июне. После чего собственник - ООО «Альбатрос» - пытался оспорить в суде действия администрации города. Однако 10 октября решением областного арбитражного суда в его требованиях было отказано. Согласно распоряжению властей, до понедельника, 16 октября, владельцы нестационарных торговых объектов должны очистить территорию, в противном случае — это сделают принудительно.

Коммерсантам предлагают перейти на 5 других площадок, в том числе, - новую соседнюю, где сейчас возводятся современные павильоны. Пятеро предпринимателей из 30 уже приняли это предложение.

Петровский сегодня больше походит на рынок в стиле Шанхая — со старыми, грязными павильонами, отсутствием благоустройства. К слову, данный объект принадлежит бывшему депутату Волгоградской гордумы Сергею Шелкунову. Но его не оказалось в актовом зале администрации Советского района, куда накануне власти пригласили торговцев и представителей Петровского рынка для обсуждения дальнейших действий.

Аренда земельного участка, напомним, закончилась еще в начале лета. Но большинство предпринимателей никаких действий не предпринимало и сегодня заявляет, что не успеет до 16 октября найти новое место и переехать. Подробнее — в видеосюжете «Высоты 102».



