|Аналитика
|12.10.2017 20:00
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде рынок бывшего депутата попал под зачистку
Смотрите сегодня в программе: на заседании Волгоградской областной думы депутаты обсудили защиту населения от табачного дыма, дефицит служебных машин и прожиточный минимум. На новое место: рынок «Петровский», расположенный в Советском районе Волгограда, переезжает. Детей везли в театр на неисправном автобусе: директору волгоградской гимназии грозит крупный штраф. Создание нового парка продолжается: в Волгограде у подножия Мамаева кургана строят «поющий» фонтан. «Концессии теплоснабжения»: тепловое хозяйство Волгограда полностью подготовлено к зиме.
Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.
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|Экономика
|12.10.2017 17:36 (Обновлено: 12.10.2017 19:21)
За просроченную поверку приборов учета должники в Волгоградской области могут заплатить более 800 миллионов рублей
В текущем году у приставов находилось 53,7 тысяч дел по долгам в сфере ЖКХ. Порядка 45 тысяч из них возбуждались в отношении физических лиц. За аналогичный период в 2016 году число производств составляло всего около 25,8 тысяч. Так, в этом году в должниках за электроэнергию значилось порядка 15,6 тысяч волгоградцев. Без оплаты потребляли газ около 12,3 тысяч человек, накопили долги за отопление еще примерно 17 тысяч граждан. Об этом рассказал на пресс-конференции, посвященной взысканиям долгов перед поставщиками коммунальных ресурсов, заместитель руководителя управления ФССП по Волгоградской области Владимир Шилин, сообщает ИА «Высота 102». Заместитель директора по правовым...
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|Расследования
|12.10.2017 17:25 (Обновлено: 12.10.2017 17:28)
К 2,5 годам лишения свободы в колонии-поселении приговорен 41-летний житель Котельниковского района Дмитрий Юрченко за гибель троих детей на пожаре. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Ольга Токарева. Судом установлено, что возгорание частного домовладения, расположенного в х.Красноярский Котельниковского района, произошло в июне текущего года из-за преступной небрежности подсудимого. Незадолго до пожара, употребив спиртное, он уснул во дворе дома, не отключив электрическую плиту, на которой разогревалась еда. Малолетние дети, которых он воспитывал совместно со своей гражданской супругой, не смогли покинуть дом и погибли в огне. Расследование уголовного дела проводилось Котельниковским МРСО СУ СК России по Волгоградской области. Вину в инкриминируемом...
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|Аналитика
|12.10.2017 17:21
Апелляционный суд в Саратове завалили жалобами на судебные акты Арбитражного суда Волгоградской области
Сегодня Двенадцатый Арбитражный апелляционный суд в Саратове подвел итоги 10-летней работы и опубликовал статистику своей деятельности с 2007 по 2017 годы. Согласно данным, приведенным на официальном сайте ведомства, - сообщает ИА «Высота 102», - основная задача суда – осуществление проверки судебных актов, принятых Арбитражными судами Астраханской, Волгоградской и Саратовской областей. Наибольшее количество апелляционных жалоб за эти годы, как сообщает ведомство, поступило на судебные акты Арбитражного суда Волгоградской области – 64940, или 55,6% от всех общего количества. 34845 апелляционных жалоб - 29,8% - на судебные акты Арбитражного суда Саратовской области, 17105 апелляционных жалоб, - 14,6% -на судебные акты Арбитражного суда Астраханской....
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|Общество
|12.10.2017 16:46
Одновременно со строительством производственного комплекса в Котельниковском районе Волгоградской области ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» реализует большой социальный проект. В соответствии с общекорпоративными приоритетами, в число которых входят спорт, здоровье, образование, экология и благотворительность, компания взяла на себя добровольные обязательства по созданию благоприятных условий жизни населения и строит в городе Котельниково новые жилые районы с развитой инфраструктурой. Уже заселены квартиры современного микрорайона «Восточный» – об этом «Высота 102» рассказала ранее. Новое жилье сотрудники компании приобретают в рамках действующей на предприятии корпоративной ипотечной программы. Таким образом, котельниковские ребята, которые получили профильное образование по целевому направлению и пришли работать на предприятие, с первых...
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|Экономика
|12.10.2017 16:23
На покупке автомобилей Lifan можно существенно сэкономить. Их отличительная особенность – доступность. При всех тех функциональных особенностях, которые предлагаются покупателю, они являются лучшим вариантом на рынке, отмечают сотрудники официального дилера компании «Волга-Раст». Машину можно испытать «в действии». Для этого достаточно записаться на тест-драйв. Возможность испытать машину предоставляет только официальный дилер. Lifan уже 5 лет удерживает первые места по продажам среди китайских кроссоверов. Они идеально подойдут как для передвижения по городу, так и для езды по бездорожью. Автомобили Lifan отвечают всем современным требованиям технологичности и безопасности. Они одинаково удобны как для водителя, так и для пассажиров. Подробнее...
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|Телеком
|12.10.2017 15:28 (Обновлено: 12.10.2017 16:07)
Ежегодная общероссийская конференция «Взгляд в цифровое будущее» открылась в Сочи. Ее участникамистали более полутысячи представителей цифровой индустрии, органов федеральной и муниципальной власти, которые внедряют цифровые сервисы в различных регионах России, специалисты из различных отраслей экономики. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании «Ростелеком», одна из организаторов. На заседании представители органов власти и члены рабочей группы Центра компетенций расскажут о текущем статусе развития проекта, а также обсудят ключевые вопросы создания инфраструктуры цифровой экономики: развитие сетей 5G, создание цифровых транспортных коридоров, устранение цифрового неравенства, готовность государственных заказчиков к переходу на цифровые форматы взаимодействия между собой и с...
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|Экономика
|12.10.2017 15:14
С сегодняшнего дня новые купюры - номиналом 200 и 2000 рублей - начали поступать в обращение. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на информацию Центробанка, первыми их увидят именно те регионы, которые получили право украсить новые деньги - Дальний Восток и Крым, а также Москва. Как рассказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина, по всей стране купюры распространятся примерно через два месяца. Так, жители Волгограда увидят новые купюры в декабре. Это связано с внутренними процессами Банка России - банкноты вводятся поэтапно, чтобы соблюсти все необходимые процедуры секретности и защитить россиян от фальшивомонетчиков. При создании новых банкнот специалисты...
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|Общество
|12.10.2017 14:04
Номинальные денежные доходы, полученные населением Волгоградской области в январе – августе 2017 г., после 1-го этапа разработки данных, согласованной с Росстатом, составили 407,1 млрд рублей и уменьшились по сравнению с соответствующим периодом 2016 г. на 2,2%. Как сообщили сегодня ИА «Высота 102» в Волгоградстате, реальные денежные доходы населения области за этот период тоже уменьшились на 6,0%. Волгоградстат опубликовал также и основные показатели финансового состояния организаций Волгоградской области. В январе- августе 2017 года они составили 35957,0 млн рублей, или 99% по отношению к январю прошлого года.
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|Аналитика
|12.10.2017 13:33
Волгоград в III квартале 2017 года стал пятнадцатым городом-миллионником по размеру средней заработной платы. За год она выросла на 7,2%, за квартал – на 3,9% и составила 27 500 рублей в месяц по вакансиям среди всех категорий «Avito Работа». Это 54% от аналогичного показателя в Москве, городе с максимальным уровнем заработной платы в стране. Эти данные обнародовал сайт «Avito», сообщает ИА «Высота 102». Пятью наиболее популярными категориями у соискателей из Волгограда стали следующие: «Продажи», «Строительство», «Без опыта, студенты», «Транспорт, логистика» и «Производство, сырьё, с/х». На них пришлось 72% запросов контактов в разделе. Максимально приближенной к столичному показателю стала...
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|Происшествия
|12.10.2017 13:23
Только за минувшие сутки четыре человека стали жертвами мошенников, которым они добровольно отдали 400 тысяч рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, 26-летняя жительница Фроловского района перечислила 22 тысячи рублей на счет неизвестного, который в одной из социальных сетей под видом знакомого попросил занять денег в долг. На более чем 100 тысяч рублей обогатились аферисты, которые похитили деньги у двоих пожилых жителей Камышинского района. Причем 84-летняя пенсионерка сама впустила в свое домовладение неизвестную женщину, которая пришла под предлогом проверки работы водяных счетчиков. А к 80-летнему пожилому мужчине пришли под предлогом попить воды три...
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|Политика
|12.10.2017 13:12
За созерцанием красоты женского тела в купальнике скоротал сегодняшнее заседание Волгоградской областной думы руководитель фракции ЛДПР Юрий Чекалин. Об этом сообщает корреспондент ИА «Высота 102». Как человек творческий, который занимается йогой, пишет стихи и прозу, 53-летний председатель комиссии по противодействию коррупции, вероятно, нуждается в постоянной подпитке прекрасным – даже в рабочее время, когда нужно сосредоточиться на неплохо оплачиваемой законотворческой деятельности. За прошлый год, к слову, народный избранник, который трудится в парламенте на постоянной основе, заработал 2,3 млн рублей. Справедливости ради отметим, парламентарий, не отвлекаясь от эротичных снимков, успевал нажимать на кнопки для голосования. ...
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|Общество
|12.10.2017 12:50
В мемориальном парке у подножия Мамаева кургана приступили к строительству музыкального «сухого» фонтана. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», украшение паркового ансамбля строят напротив стадиона «Волгоград Арена». Сегодня рабочие приступили к устройству земляной чаши - основы всего сооружения. На этой неделе начнутся работы по созданию подземной комнаты управления фонтаном. Ожидается, что уже весной более полусотни его струй забьют ввысь прямо из прогулочной площадки. Пройти между ними сможет любой желающий. Водные потоки расположатся по четырем контурам, а струи центрального контура смогут бить на высоту до 8 метров. Работу фонтана будет сопровождать музыка, а по вечерам включат...
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|Общество
|12.10.2017 11:59
Сегодня на заседании Волгоградской облдумы депутаты проголосовали за присвоение званий «Почетный гражданин Волгоградской области» Народному учителю России, Герою Труда РФ Юрию Лепёхину и советнику при ректорате ВГСПУ, академику РАО, доктору педагогических наук, профессору Николаю Сергееву. Как сообщает ИА «Высота 102», накануне с таким предложением выступил губернатор региона Андрей Бочаров. Юрий Васильевич Лепёхин - учитель математики МОУ «Средняя общеобразовательная...
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|Телеком
|12.10.2017 11:34
«Унылой порой» осень была до того момента пока в нашей стране не появился интернет и смартфоны. В самом деле – зачем предаваться унынию, если под рукой мобильный и приложения. Они помогут скрасить часы вечернего досуга, и даже сделать более продуктивной вылазку на природу за грибами. Для читателей ИА «Высота 102», МегаФон составил список интересных и нужных приложений. Не забудьте зонт! Самое необходимое, что нам предлагает мобильный интернет, – это прогноз погоды. Один взгляд на экран смартфона – и сразу понятно, как одеваться и брать ли с собой зонт. Потому что одного взгляда в окно для определения скорости ветра, температуры...
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|Экономика
|12.10.2017 11:08
В России начинается строительство нефтепродуктопровода «Сызрань - Саратов - Волгоград - Новороссийск» протяженностью около 1465 км, а также десяти перекачивающих станций. Трасса нефтепродуктопровода пройдет по пяти регионам России: Самарская область, Саратовская область, Волгоградская область, Ростовская область, Краснодарский край. Как сообщили ИА «Высота 102» в главном управлении Госэкспертизы России, предполагаемая мощность нефтепродуктопровода составит 8,7 млн тонн в год. В рамках реализации проекта будет построен магистральный нефтепродуктопровод, линейная часть которого свяжет Волгоградский нефтеперерабатывающий завод «Лукойл» и будущую головную дизелеперекачивающую станцию в...
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12 октября 20:00
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде рынок бывшего депутата попал под зачистку 3
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Аналитика
12 октября 20:00
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде рынок бывшего депутата попал под зачистку 3
12 октября 17:21
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