«Высота 102 ТВ»: В Волгограде рынок бывшего депутата попал под зачистку

Смотрите сегодня в программе: на заседании Волгоградской областной думы депутаты обсудили защиту населения от табачного дыма, дефицит служебных машин и прожиточный минимум. На новое место: рынок «Петровский», расположенный в Советском районе Волгограда, переезжает. Детей везли в театр на неисправном автобусе: директору волгоградской гимназии грозит крупный штраф. Создание нового парка продолжается: в Волгограде у подножия Мамаева кургана строят «поющий» фонтан. «Концессии теплоснабжения»: тепловое хозяйство Волгограда полностью подготовлено к зиме.





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