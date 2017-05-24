







В текущем году у приставов находилось 53,7 тысяч дел по долгам в сфере ЖКХ. Порядка 45 тысяч из них возбуждались в отношении физических лиц. За аналогичный период в 2016 году число производств составляло всего около 25,8 тысяч. Так, в этом году в должниках за электроэнергию значилось порядка 15,6 тысяч волгоградцев. Без оплаты потребляли газ около 12,3 тысяч человек, накопили долги за отопление еще примерно 17 тысяч граждан. Об этом рассказал на пресс-конференции, посвященной взысканиям долгов перед поставщиками коммунальных ресурсов, заместитель руководителя управления ФССП по Волгоградской области Владимир Шилин, сообщает ИА «Высота 102».

Заместитель директора по правовым вопросам ПАО «Волгоградэнергосбыт» Андрей Лунев подчеркнул, что многие долговые проблемы у предприятий-потребителей возникают по вине их собственных специалистов энергохозяйства. Так, в 2015-2017 годах сетевыми компаниями региона составлено и передано гарантирующему поставщику на взыскание актов по неучтенному потреблению из-за просрочки поверки приборов учета и трансформаторов на сумму более 800 млн рублей. ПАО неоднократно информировало в массовом порядке своих потребителей о требованиях законодательства, но ситуация не улучшается. Он призвал еще раз всех юридических лиц проинспектировать измерительное хозяйство на электроустановках, чтобы не допустить масштабных финансовых потерь.

По словам выступавших перед журналистами ресурсников, все компании делают ставку на предупредительную досудебную работу, улучшение взаимодействия с добросовестными плательщиками, в том числе с помощью все более широкого применения интернет-сервисов, идут навстречу в вопросах реструктуризации в непростых жизненных ситуациях.

По словам заместителя директора по сбыту ПАО «Волгоградэнергосбыт» Дениса Митяева, прирост задолженности за поставленную электроэнергию за 9 месяцев 2017 года составил 220 млн рублей, из них львиная доля долгов пришлась на управляющие компании (собираемость 91%), коммунальных операторов в районах области (86%). Среди последних особенно отличились Котово, Светлый Яр и Калач-на-Дону. На их фоне население региона в целом добросовестно подходит к оплате электроснабжения: собираемость превышает 98 процентов. Разница в собираемости также косвенно указывает, что часть денег, уплачиваемая за коммунальный ресурс гражданами, не доходит до поставщиков электроэнергии и «застревает» на уровне коммунальных посредников.

Взыскание задолженности с УК и ТСЖ по-прежнему остается общей головной болью приставов и поставщиков ресурсов. С начала этого года было выдано 175 исполнительных листов на сумму 31,82 млн рублей. Но у многих управдомов единственным имуществом, с которым они пришли в бизнес, остаются столы и пара компьютеров. Единственный выход – обращение взыскания на денежные средства, которые население уплачивает за ресурсы в расчетно–кассовые центры.

Что касается злостных неплательщиков, то законодательство в их отношении постоянно ужесточается. Так, по словам представителей ПАО «Волгоградэнергосбыт», благодаря вводу системы финансовых гарантий в отношении самой проблемной категории неплательщиков – неотключаемых потребителей, в этом году в надзорные органы передано 46 материалов на нарушителей, прежде всего, из числа коммунальных операторов. Растет по закону и размер пени на сумму долга, что делает невыгодным «кредитоваться» предприятиям за счет энергетиков. В ближайшее время запустится кампания по взысканию пеней и с физических лиц.

Определенных результатов энергетики ждут и от вступившего в силу в конце сентября постановления правительства РФ от 24.05.2017 № 624 «О внесении изменений в некоторые акты правительства РФ по вопросам введения полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, а также применения печатей хозяйственных обществ». Отныне никто не будет бегать с письменным уведомлением за неплательщиком, ограничить электроэнергию можно будет практически за любую сумму.

Напомним, если все же вам довелось стать объектом судебного взыскания, то не следует упускать последний шанс погасить задолженность на сайте управления Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области в разделе «Банк данных исполнительных производств».



