В Волгоградской области осудили отца за гибель троих детей на пожаре

К 2,5 годам лишения свободы в колонии-поселении приговорен 41-летний житель Котельниковского района Дмитрий Юрченко за гибель троих детей на пожаре. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Ольга Токарева.

Судом установлено, что возгорание частного домовладения, расположенного в х.Красноярский Котельниковского района, произошло в июне текущего года из-за преступной небрежности подсудимого. Незадолго до пожара, употребив спиртное, он уснул во дворе дома, не отключив электрическую плиту, на которой разогревалась еда. Малолетние дети, которых он воспитывал совместно со своей гражданской супругой, не смогли покинуть дом и погибли в огне. Расследование уголовного дела проводилось Котельниковским МРСО СУ СК России по Волгоградской области. Вину в инкриминируемом деянии подсудимый признал.



