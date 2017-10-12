Апелляционный суд в Саратове завалили жалобами на судебные акты Арбитражного суда Волгоградской области

Сегодня Двенадцатый Арбитражный апелляционный суд в Саратове подвел итоги 10-летней работы и опубликовал статистику своей деятельности с 2007 по 2017 годы. Согласно данным, приведенным на официальном сайте ведомства, - сообщает ИА «Высота 102», - основная задача суда – осуществление проверки судебных актов, принятых Арбитражными судами Астраханской, Волгоградской и Саратовской областей.

Наибольшее количество апелляционных жалоб за эти годы, как сообщает ведомство, поступило на судебные акты Арбитражного суда Волгоградской области – 64940, или 55,6% от всех общего количества. 34845 апелляционных жалоб - 29,8% - на судебные акты Арбитражного суда Саратовской области, 17105 апелляционных жалоб, - 14,6% -на судебные акты Арбитражного суда Астраханской. Значительное число всех рассмотренных судом дел - 53 588 – также приходится на пересмотр судебных актов Арбитражного суда Волгоградской области, что составляет 55,2% от всех рассмотренных апелляционным судом. При этом на пересмотр судебных актов Арбитражного суда Саратовской области приходится 28 722 дела, или 29,6%; на пересмотр судебных актов Арбитражного суда Астраханской области в апелляционном порядке пришлось 14 700 дел, что составило 15,2%.

Кроме того, из пересмотренных в апелляционном порядке судебных актов Арбитражного суда Волгоградской области было отменено или изменено 8348 (15,63%), Арбитражного суда Саратовской области – 5243 судебных акта (18,3%), Арбитражного суда Астраханской области – 2493 судебных акта (17%).

Подробно http://www.12aas.arbitr.ru/node/14032