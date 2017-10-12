Сегодня директор МБУ «ЖКХ Дзержинского района Волгограда» был привлечен к административной ответственности за уклонение от заключения контракта с победителем электронного аукциона на выполнение комплексных работ по благоустройство территории «Парка героев-летчиков» в Дзержинском районе г. Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском УФАС, он заплатит штраф в размере 25 тысяч рублей.

Как пояснила заместитель руководителя Волгоградского УФАС России А Гаджиева, уклонение от заключения контракта со стороны заказчика, а не победителя аукциона, встречается в практике редко. При этом уклонение от заключения контракта без каких-либо существенных на то оснований является значительным нарушением, о чем свидетельствует сумма штрафа.



