«ЕвроХим-ВолгаКалий» для жителей Котельниково построит новые социальные учреждения





Одновременно со строительством производственного комплекса в Котельниковском районе Волгоградской области ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» реализует большой социальный проект. В соответствии с общекорпоративными приоритетами, в число которых входят спорт, здоровье, образование, экология и благотворительность, компания взяла на себя добровольные обязательства по созданию благоприятных условий жизни населения и строит в городе Котельниково новые жилые районы с развитой инфраструктурой.

Уже заселены квартиры современного микрорайона «Восточный» – об этом «Высота 102» рассказала ранее . Новое жилье сотрудники компании приобретают в рамках действующей на предприятии корпоративной ипотечной программы. Таким образом, котельниковские ребята, которые получили профильное образование по целевому направлению и пришли работать на предприятие, с первых же лет своего трудового пути имеют возможность приобрести современные квартиры или коттеджи в новостройках https://www.youtube.com/watch?v=u6dvKYw7dis&feature=youtu.be

Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба предприятия, в рамках сотрудничества с областным правительством 80 квартир из построенного жилого фонда компания передаст муниципалитету для обеспечения жильем работников бюджетной сферы, еще 250 квартир предназначены для детей-сирот.

Сейчас идет активное строительство жилого района «Дубовая роща». Планируется построить многоквартирные дома и коттеджи, а также центральную районную больницу, школу, культурно-досуговый центр, детские сады и региональный спортивно-тренировочный комплекс с трибунами для зрителей, который будет состоять из физкультурно-оздоровительного центра, ледовой арены для хоккея с шайбой, бассейна для плавания.

«Сотрудники компании, которые трудятся на реализации проекта освоения Гремячинского месторождения калийных солей, давно считают себя котельниковцами, –отметил административный директор ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» Олег Швец. – И компания не разделяет людей на своих и чужих, строит социальные объекты для всех жителей Котельниково. Например, новая средняя общеобразовательная школа не только создаст комфортные и современные условия для обучения 550 маленьких котельниковцев, но и обеспечит более девяноста рабочих мест для жителей города и района.Также обстоит дело с детскими садами, учреждениями здравоохранения, которые предназначены для всего населения города. Повышать качество жизни населения в городах присутствия Компании – важное направление деятельности «МХК «ЕвроХим», и «ЕвроХим-ВолгаКалий» стремится в полной мере реализовать этот приоритет в Котельниковском районе».



