Впервые официальная делегация Волгоградской области примет участие в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов: 150 человек отправились в Сочи, где уже 14 октября состоится его открытие. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, волгоградцы возьмут на себя шефство над делегациями из Конго, Венесуэлы и Ботсвана, познакомят с русской культурой и расскажут о героической истории Волгограда. Студенты ведущих высших учебных заведений региона, лидеры молодежных общественных объединений в сфере патриотики, добровольчества, предпринимательства и творчества примут участие в спортивной, культурной и научно-образовательной программах. Фестиваль объединит представителей различных сфер: молодые общественники, журналисты, инженеры, IT-специалисты, предприниматели, лидеры политических партий и студенческого самоуправления, творческая и спортивная молодежь, ученые и преподавателей вузов со всего мира не старше 35 лет. Фестиваль продлится до 22 октября и завершится праздничным концертом.

Россия уже в третий раз принимает фестиваль на своей территории, центром мероприятий в 1957 и 1985 году становилась Москва. Всего участниками фестиваля станут более 20 тысяч молодых людей из 150 стран мира.



