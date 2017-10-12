В Волгограде отопительный сезон начнется параллельно с модернизацией тепловых сетей











Тепловое хозяйство Волгограда полностью готово к работе в осенне–зимний период, об этом ИА «Высота 102» сообщили в компании «Концессии теплоснабжения». Коммунальщики уточнили, что продолжающееся проведение работ по реконструкции нескольких участков городских сетей не повлияет на сроки подачи тепла потребителям. Что касается одного из самых заметных объектов – на улице Советской, где в рамках инвестиционной программы «Концессии теплоснабжения» ведут комплексную реконструкцию, - то здесь завершен монтаж новых труб на участке от улицы 13-й Гвардейской до улицы Комсомольской и выполнено ощебенение дорожного покрытия.













«На первом этапе была собрана целостность магистральной сети от котельной ТДН до павильона задвижек на улице Комсомольской, затем собрали вторую часть участка до тепловой насосной на Аллее Героев,4. Это позволит подать теплоноситель с пуском отопления во все жилые дома», - пояснил ИА «Высота 102» начальник энергорайона тепловых сетей №2 ООО «Концессии теплоснабжения» Михаил Дунаев.











