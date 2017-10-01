







На покупке автомобилей Lifan можно существенно сэкономить. Их отличительная особенность – доступность. При всех тех функциональных особенностях, которые предлагаются покупателю, они являются лучшим вариантом на рынке, отмечают сотрудники официального дилера компании «Волга-Раст». Машину можно испытать «в действии». Для этого достаточно записаться на тест-драйв. Возможность испытать машину предоставляет только официальный дилер.

Lifan уже 5 лет удерживает первые места по продажам среди китайских кроссоверов. Они идеально подойдут как для передвижения по городу, так и для езды по бездорожью. Автомобили Lifan отвечают всем современным требованиям технологичности и безопасности. Они одинаково удобны как для водителя, так и для пассажиров.

Подробнее о модельном ряде Lifan рассказали корреспонденту ИА «Высота 102» сотрудники «Волга-Раст», официального дилера в Волгограде. На данный момент в автосалоне представлены следующие модели автомобилей: X60 NEW; X50; MYWAY; MURMAN; SOLANO II.













X60 NEW. Идеальный вариант для всей семьи. Обновленная версия популярного кроссовера. Мощность модели составляет 128 лошадиных сил, а средний расход топлива составит 7.6 л на 100 километров. Для заправки рекомендуется использовать 95-й бензин. Переднеприводный кроссовер уверенно себя чувствует даже при езде по плохой дороге. Изначальный объем багажника – 405 л, однако если сложить задние сидения, то этот показатель можно увеличить до 1200 л.













X50.Модель обладает притягательным дизайном. Высокий клиренс позволит уверенно себя чувствовать как в городе, так и при движении по бездорожью. Четырехцилиндровые модели обладают мощностью 103 лошадиных сил. Х 50 в разных комплектациях способна развивать до 170 км/ч. При движении на большой скорости снизится расход горючего, однако в среднем он будет составлять 6.3 л на 100 км. Допустимая полная масса автомобиля превышает 1.5 тонны (в зависимости от комплектации). Первоклассный вариант для транспортировки даже крупногабаритных грузов.

MYWAY. Мощность данной модели составляет 125 л.с. Четырехцилиндровая модель способна развивать до 160 км/ч. Она комфортно себя чувствует как в городе, так и на магистралях. Это возможно благодаря высокому клиренсу. Потребление горючего в среднем составит 7.6 л на 100 км. Обеспечивает неповторимый комфорт как для водителя, так и для пассажиров. Удобное управление даже в экстренных ситуациях. Фронтальные подушки безопасности моментально сработают в случае необходимости. Первоклассный вариант для тех, кто выбирает комфорт и доступные цены.

MURMAN. Наиболее презентабельная модель из серии автомобилей Lifan. Однако ее стартовая стоимость не превышает 1 млн рублей. В базовой комплектации она обойдется в 949 900 руб. Это недорогой седан, который идеально адаптирован к отечественным условиям. Мощность модели в разных комплектациях всегда стабильна, она составляет 128 л.с. При этом автомобиль с легкостью развивает скорость до 179 км/ч. Средний расход горючего составляет 7.7 л на 100 км пробега.













SOLANO II. Наиболее бюджетная модель. Стильный седан с удлиненным кузовом. В новой комплектации существенно увеличен багажник. Если раньше его объем составлял 386 л, то сейчас уже он 620 л. Максимальная скорость данного седана составит 180 км/ч, а минимальный расход будет 6.5 л на 100 км. Автомобиль оснащен богатой мультимедийной системой, которая соответствует всем современным требованиям.

«Каждая из этих моделей уже успела зарекомендовать себя с лучшей стороны, они пользуются заслуженным успехом у покупателей», – отмечают в компании «Волга-Раст».

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«Лучшие предложения, которые позволят купить машину на долгие годы, и при этом существенно сэкономить – у официального дилера», – заявили в компании «Волга Раст».

Автосалон находится по адресу г.Волгоград, ул. К. Либкнехта д. 19 а., телефон: +7 8442 55-22-77









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