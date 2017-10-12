На конференции в Сочи обсудят цифровое будущее









Ежегодная общероссийская конференция «Взгляд в цифровое будущее» открылась в Сочи. Ее участникамистали более полутысячи представителей цифровой индустрии, органов федеральной и муниципальной власти, которые внедряют цифровые сервисы в различных регионах России, специалисты из различных отраслей экономики. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании «Ростелеком», одна из организаторов.

На заседании представители органов власти и члены рабочей группы Центра компетенций расскажут о текущем статусе развития проекта, а также обсудят ключевые вопросы создания инфраструктуры цифровой экономики: развитие сетей 5G, создание цифровых транспортных коридоров, устранение цифрового неравенства, готовность государственных заказчиков к переходу на цифровые форматы взаимодействия между собой и с гражданами. Эксперты обсудят значение цифровых платформ и облачных решений для формирования новой инфраструктуры.

В последний день работы конференции участники мероприятия смогут принять участие в благотворительном забеге, который будет организован компанией «Ростелеком» совместно с фондом «Подари жизнь».

«Формирование цифровой инфраструктуры - необходимый первый шаг на пусти создания цифровой экономики в России. Конференция «Взгляд в цифровое будущее» уникальная площадка, на которой участники рынка, вендоры оборудования и представители государственных органов могут обсудить все аспекты развития цифровых технологий как на федеральном, так и на региональном уровнях. Наша задача выработать единый взгляд на развитие цифровой экономики и внедрение отдельных ее элементов в различных областях - медицина, образование, промышленность. «Ростелеком» как инфраструктурный оператор играет важную роль в обсуждении всех аспектов развития цифровой экономики в стране»,– отметил Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский.





Справка:

В работе конференции примут участие: начальник управления Президента Российской Федерации по применению информационных технологий и развитию электронной демократии Андрей Липов, глава Фонда Информационной Демократии Илья Массух, президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский.

В рамках конференции пройдет заседание Временной комиссии Совета федерации федерального собрания РФ по развитию информационного общества совместно с Центром компетенций «Информационная инфраструктура» программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Модераторами заседания выступят Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова, Секретарь комиссии Совета Федерации ФС РФ по развитию информационного общества Александр Шепилов,, Вице-президент ПАО «Ростелеком» и руководитель Центра компетенций «Информационная инфраструктура» программы «Цифровая экономика Российской Федерации» Борис Глазков.

На конференции предполагается также проведение заседания Совета по региональной информатизации правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. Председателем выступит заместитель Министра связи и массовых коммуникаций РФ Олег Пак.

В ходе конференции пройдут круглые столы с участием представителей органов власти и отраслевых экспертов по темам:

• Цифровое Правительство;

• Умный город как основа цифровой экономики ИКТ инфраструктура органов государственной власти;

• Концессионные и иные модели реализации инвестиционных проектов в сфере ИТ;

• Геоинформационные системы на основе отечественного ПО как часть цифровой экономики РФ;

• Образование в сфере IT;

• Цифровое здравоохранение.















