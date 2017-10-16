Волгоградские избиратели, проживающие в Тракторозаводском районе Волгограда, уже отчаялись встретиться со своим депутатом Госдумы от их округа Ириной Гусевой. Последний раз, - сообщили они журналистам ИА «Высота 102», - они лицезрели ее перед выборами в высший законодательный орган страны. Обещала она им «золотые горы», да, видимо, забыла. Однако люди помнят многочисленные посулы народной слуги. Да толку-то что, что помнят? В настоящее время, по словам жильцов многоэтажек по проспекту имени Ленина, 225, 227, от встреч парламентарий всячески уклоняется. При этом золотых гор, как рассказывают горожане, им и не надо вовсе. Просили они тогда кандидатшу в депутаты только о двух вещах. Сделать дорожку и избавить их от металлоприемки, которая находится в их жилом квартале и от которой нет покоя ни днем, ни ночью.

Однако, судя по всему, - рассказывают жильцы, - Ирина Михайловна, видимо, занята такими глобальными проблемами, что ей совсем не до волгоградцев. Но тогда зачем так открыто врать людям, если не можешь или не хочешь помочь? – задаются вопросом земляки депутата Госдумы Гусевой.

Подробно об этом – в материале информагентства.