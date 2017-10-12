Денежные доходы населения Волгоградской области катятся вниз

Номинальные денежные доходы, полученные населением Волгоградской области в январе – августе 2017 г., после 1-го этапа разработки данных, согласованной с Росстатом, составили 407,1 млрд рублей и уменьшились по сравнению с соответствующим периодом 2016 г. на 2,2%. Как сообщили сегодня ИА «Высота 102» в Волгоградстате, реальные денежные доходы населения области за этот период тоже уменьшились на 6,0%.

Волгоградстат опубликовал также и основные показатели финансового состояния организаций Волгоградской области. В январе- августе 2017 года они составили 35957,0 млн рублей, или 99% по отношению к январю прошлого года.



