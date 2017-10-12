



Волгоград в III квартале 2017 года стал пятнадцатым городом-миллионником по размеру средней заработной платы. За год она выросла на 7,2%, за квартал – на 3,9% и составила 27 500 рублей в месяц по вакансиям среди всех категорий «Avito Работа». Это 54% от аналогичного показателя в Москве, городе с максимальным уровнем заработной платы в стране. Эти данные обнародовал сайт «Avito», сообщает ИА «Высота 102». Пятью наиболее популярными категориями у соискателей из Волгограда стали следующие: «Продажи», «Строительство», «Без опыта, студенты», «Транспорт, логистика» и «Производство, сырьё, с/х». На них пришлось 72% запросов контактов в разделе.

Максимально приближенной к столичному показателю стала средняя зарплата в категории «Консультирование», составившая 37 400 рублей в месяц. Это 68% московского дохода по вакансиям для сотрудников в этой категории. А самая низкая по сравнению со столицей средняя зарплата в Волгограде зафиксирована в сфере «Домашний персонал» – 20 200 рублей в месяц, или 42% московских зарплат в категории. Больше всего выросла заработная плата строителей – на 8%, до 35 400 рублей. Динамика в категории «Производство, сырье, c/х» составила 5%, а в разделах «Транспорт, логистика» и «Продажи» – 2%. Заработная плата студентов и работников без опыта, напротив, снизилась – на 7%. Строители, как и в большинстве российских городов, – самая высокооплачиваемая категория среди массовых, студенты – самая низкооплачиваемая.



