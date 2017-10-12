Только за минувшие сутки четыре человека стали жертвами мошенников, которым они добровольно отдали 400 тысяч рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, 26-летняя жительница Фроловского района перечислила 22 тысячи рублей на счет неизвестного, который в одной из социальных сетей под видом знакомого попросил занять денег в долг. На более чем 100 тысяч рублей обогатились аферисты, которые похитили деньги у двоих пожилых жителей Камышинского района. Причем 84-летняя пенсионерка сама впустила в свое домовладение неизвестную женщину, которая пришла под предлогом проверки работы водяных счетчиков. А к 80-летнему пожилому мужчине пришли под предлогом попить воды три незнакомки. Отвлекая хозяина дома, преступницы похитили 95 тысяч рублей и скрылись. В Калачевском районе в полицию обратился 43-летний работник администрации, которому позвонил неизвестный и под предлогом отмены банковской операции обманным путем завладел персональными данными банковской карты, с которой исчезло 240 тысяч рублей.



