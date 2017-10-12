С полезными приложениями осень можно провести нескучно

«Унылой порой» осень была до того момента пока в нашей стране не появился интернет и смартфоны. В самом деле – зачем предаваться унынию, если под рукой мобильный и приложения. Они помогут скрасить часы вечернего досуга, и даже сделать более продуктивной вылазку на природу за грибами. Для читателей ИА «Высота 102», МегаФон составил список интересных и нужных приложений.

Не забудьте зонт!

Самое необходимое, что нам предлагает мобильный интернет, – это прогноз погоды. Один взгляд на экран смартфона – и сразу понятно, как одеваться и брать ли с собой зонт. Потому что одного взгляда в окно для определения скорости ветра, температуры воздуха, точки росы или тем более того, что случится через час или два, явно недостаточно. При желании можно скачать даже такое приложение, которое покажет все циклоны и антициклоны, проносящиеся над родным городом, с высоты полета МКС.













Лук на каждый день

Люди часто плачут, когда имеют дело с луком. Даже если это лук не репчатый, а модный. Чтобы не переживать за свой образ, девушки могут также воспользоваться мобильным приложением. Это своего рода игра, которая поможет каждый день одеваться стильно и модно. Осенью, кстати, для этого возможностей даже больше – с одними шарфами можно экспериментировать бесконечно!













Пять слов в день

Чем заняться, если есть свободное время, но за окошком льет противный дождик? К примеру, изучать иностранные языки. Уделяйте этому буквально десять минут в день – увеличить словарный запас позволят, конечно же, специальные мобильные приложения. Вместо того, чтобы печально смотреть в окно, выучите пять новых слов. Завтра – еще пять. Представьте, как далеко можно продвинуться за год, совершая такие маленькие, зато ежедневные «шажки»!

Кино – там, где ты

Разумеется, дождливый выходной или холодный ветреный вечер буднего дня можно посвятить любимым фильмам, сериалам и телепередачам. Благодаря мобильным приложениям для их просмотра не надо даже вылезать из-под одеяла и идти в соседнюю комнату с телевизором, тем более что в нужное время по нему могут ничего интересного и не показывать. Смартфон в руках – и уже неважно, что за окном непогода! Если установлено «теле-кино-приложение» – МегаФон.ТВ, а смартфон подключен на тариф из линейки «Включайся!», то и интернет-трафик из пакета даже не расходуется. Впрочем, смотреть с быстрым интернетом любимые фильмы можно не только под одеялом – но и, например, в автобусе.













Берем только съедобные!

А вот как приложения помогут, скажем, во время «тихой охоты»? Узнать, съедобный или не съедобный гриб помогут специальные приложения. Достаточно сделать фото, и вот уже на экране смартфона описание этого самого гриба. Хотя еще более надежный вариант – когда рядом с любителем есть друг из числа опытных и знающих грибников.

Одним словом, современные сервисы и мобильный интернет для их пользователей превратят саму осень в приложение к интересному и полезному досугу.



