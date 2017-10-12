В Волгоградской области под землей построят нефтепровод протяженностью свыше 55 км

В России начинается строительство нефтепродуктопровода «Сызрань - Саратов - Волгоград - Новороссийск» протяженностью около 1465 км, а также десяти перекачивающих станций. Трасса нефтепродуктопровода пройдет по пяти регионам России: Самарская область, Саратовская область, Волгоградская область, Ростовская область, Краснодарский край. Как сообщили ИА «Высота 102» в главном управлении Госэкспертизы России, предполагаемая мощность нефтепродуктопровода составит 8,7 млн тонн в год.

В рамках реализации проекта будет построен магистральный нефтепродуктопровод, линейная часть которого свяжет Волгоградский нефтеперерабатывающий завод «Лукойл» и будущую головную дизелеперекачивающую станцию в поселке Тингута Светлоярского района Волгоградской области. Длина трубопровода, который будет проложен под землей, составит 55,6 км, его расчетная пропускная способность - 4 млн тонн в год.

Также с целью обеспечения подачи нефти на Волгоградский НПЗ в объеме до 14,5 млн тонн предусмотрены работы по реконструкции и расширению пропускной способности магистральных нефтепроводов «Куйбышев-Тихорецк» и «Жирновск-Волгоград». Работы будут проведены в два этапа. Финансирование реализации проектов планируется осуществлять за счет собственных средств застройщика АО «Транснефть-Приволга», дочерней компании ПАО «Транснефть».