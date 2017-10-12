







Ряд неординарных предложений по включению в повестку дня сегодняшнего заседания Волгоградской облдумы внесли парламентарии, сообщает корреспондент ИА «Высота 102». Депутат Николай Свиридов пожаловался на дискриминацию со стороны председателя парламента и руководителя аппарата, которые якобы отказываются предоставлять ему служебный автомобиль. Спикера вопрос поставил в тупик, поскольку ни в качестве постановления, ни тем более закона эту жалобу оформить невозможно.

После небольшой паузы председательствующий включил этот вопрос в раздел «Разное» думской повестки. Председатель комитета по охране здоровья Наталья Семенова предложила обсудить проект федерального закона об охране граждан, страдающих нехваткой чистого воздуха, от табачного дыма. Не о здоровье, но о комфорте жизни в Волгоградской области предложил предметно поговорить нардеп Алексей Буров, вспомнивший о законопроекте о переводе стрелок часов. Спикер думы депутата не обрадовал: выяснилось, что документ еще в работе комитетов. Михаила Таранцова взволновала новость о найме губернатору охраны за 2 млн рублей, однако заместитель руководителя аппарата губернатора Наталья Лисименко поспешила доложить, что вопрос уже не актуален. Напомним, как уже сообщало информагентство, управление делами администрации Волгоградской области отменило заказ на оказание услуги по охране высшего должностного лица региона. По словам Лисименко, закупку аннулировали, а тех, кто ее разместил, наказали.

В основной повестке второго по счету в рамках осенней сессии заседания облдумы значатся вопросы об установлении платы за капремонт в 2018 году, прожиточного минимума для пенсионеров, расширении преференций для инвесторов, которые обязуются достроить дома-долгострои и другие.