В Волгоградской области отказались от услуг по охране губернатора

Как ранее сообщало информагентство, 9 октября на сайте госзакупок был размещен лот стоимостью 2,1 млн рублей на обеспечение безопасности главы региона "в местах его пребывания". Срок исполнения заказа был указан с 7 августа по 31 декабря 2017 года. Конкурсная процедура не подразумевалась - контракт должен был быть заключен с единственным поставщиком.

Управление делами администрации Волгоградской области отменило заказ на оказание услуги по охране высшего должностного лица региона. Об этом, как сообщает корр. ИА "Высота 102", сегодня на заседании областной думы заявила заместитель руководителя аппарата губернатора Наталья Лисименко. По ее словам, закупку аннулировали, а тех, кто ее разместил, наказали. Вопрос поднял депутат Михаил Таранцов, предложивший обсудить данную закупку на ее целесообразность.