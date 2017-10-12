В Волгоградской области ребенок умер от отравления грибами

В СУ СКР по области сообщили, что по факту смерти ребенка организована доследственная проверка. По предварительным данным, школьница и ее родители употребили в пищу грибы, собранные ими самостоятельно в лесу в Еланском районе.

Восьмилетняя девочка умерла от отравления грибами, ещё три человека находятся в больнице. Как сообщили ИА "Высота 102"представители экстренных служб региона, семья, проживающая в Елани, была доставлена в районную больницу после приема в пищу грибов. Самый младший ребенок - восьмилетняя девочка, была доставлена санавиацией в областную наркологическую больницу. Спасти ее, к сожалению, не удалось.