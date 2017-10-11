Смотрите сегодня в программе: медики Волгоградской области подвели итоги первых месяцев работы в регионе санитарной авиации. 50 лет памятнику–ансамблю «Героям Сталинградской битвы»: восстановлено большинство полных имен бойцов, похороненных в братских могилах на Мамаевом кургане. «Мечты, меняющие мир»: сиротам и детям с ограниченными возможностями подарили праздник. Современная жизнь Волгограда столкнулась с подземным миром Царицына: в центре города нашли кости десятков людей, живших в 18 – 19 веках.







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