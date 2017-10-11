Сегодня на заседании парламентского комитета по бюджету и налогам депутаты волгоградской облдумы одобрили продление до 1 января 2019 года действие налоговой льготы на имущество для газораспределительных организаций. Первое чтение законопроекта о внесении поправок в закон Волгоградской области «О налоге на имущество организаций» будет рассмотрено на ближайшем заседании заксобрания. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе облдумы. Напомним, от уплаты данного вида налога в областной бюджет газовики были освобождены до 2018 года.

По словам председателя думского комитета по промышленности, ТЭК, транспорту и дорожному хозяйству Дмитрия Калашникова, решение сохранить налоговую преференцию для организаций, занимающихся обслуживанием газовых сетей, направлено, прежде всего, на обеспечение бесперебойного и безаварийного газоснабжения населения и социально значимых объектов. А председатель комитета финансов Волгоградской области Александр Дорждеев считает, что "это выверенный и обоснованный шаг". "Оценивая эффективность предоставления налоговой льготы, необходимо учитывать и то, что сейчас на первый план выходят вопросы безопасности при эксплуатации газовых сетей, обеспечить которую могут только специализированные организации", - сказал Дорждеев.

По итогам обсуждения депутаты приняли решение рекомендовать областной думе утвердить законопроект в первом и втором окончательном чтении.



