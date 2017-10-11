Судоходная компания задолжала Волгоградскому речному порту за аренду акватории









Судоходная компания "Круиз" по решению суда должна выплатить Волгоградскому речному порту свыше 650 тысяч рублей долга за аренду судов, акватории и оказание услуг по отстою флота. Как сообщили ИА "Высота 102" в арбитраже, договоры были заключены между ОАО "Волгоградский речной порт" и ООО "Судоходная компания "Круиз" в период с 2014 по 2016 годы. Согласно материалам дела, судоходной компании предоставлялась в аренду часть акватории на базе ремонта и отстоя флота для стоянки судов в количестве сперва двух, а потом 4 единиц. В суде отмечалось, что ответчик за все это время не произвел ни одного полного арендного платежа, при этом пользовался арендованным имуществом. Аналогичная ситуация сложилась и по договору аренды двух судов - "Понтон большой-1" и"Понтон большой-2". Речной порт и судоходная компания заключили его в марте 2016 года. За аренду каждого судна "Круиз" должен был ежемесячно платить 25 тысяч рублей. В общей сложности суда были в аренде 197 суток, но судоходная компания полностью с речпортом не рассчиталась. Долг только по этому договору вместе с набежавшими штрафными санкциями составил почти 250 тысяч рублей. Судоходная компания может обжаловать решение суда в апелляционной инстанции в установленные законом сроки.



