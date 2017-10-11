В Волгоградской области "фунфырики" выходят из тени

В Волгоградской области за последние два месяца было выявлено 632 единицы запрещенных к реализации косметических лосьонов «АЛТ», «Ламивит», «Медовый», одеколонов «Шипр» и «Тройной». Вся продукция арестована, а в отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих ее реализацию, возбуждены дела об административных правонарушениях. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области. Отметим, что данная продукция была выявлена в период действия запрета на розничную торговлю непищевой спиртосодержащей продукцией. С 9 октября мораторий на их продажу снят.

Кроме того, в 57 из 68 объектов торговли, общественного питания, пищевой промышленности в части соблюдения требований антитабачного законодательства за 9 месяцев выявлены нарушения, включая санитарные правила и гигиенические нормативы. Это осуществление розничной продажи табачной продукции на расстоянии менее чем 100 метров от ближайшей точки; граничащей с территорией, предназначенной для оказания образовательных услуг; отсутствие знака о запрете курения и т.д. Общая сумма административных штрафов составила 272 тыс. 500 рублей. Кроме того, направлены 4 иска в суд о запрете реализации табачной продукции такими предприятиями торговли, как ООО «Радеж», АО «Тандер», ИП Алиев Н.В. Выписаны штрафы пяти руководителям хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в кальянных, которые расположены в нежилых помещениях многоквартирных домов.



