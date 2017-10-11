В инвестиционном портфеле Волгоградской области - 37 промышленных проектов на 600 млрд рублей





Вопросы развития промышленности и реализации крупных инвестиционных проектов на территории Волгоградской области обсудили министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и губернатор Андрей Бочаров. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, в ходе рабочей встречи рассмотрен ход реализации инвестиционных проектов компаний «ЕвроХим», «Лукойл», Волгоградского алюминиевого завода, предприятия «Каустик», также обсуждались предложения по развитию площадки «Химпрома».

Как подчеркнули в пресс-службе, по итогам работы в 2014 – первом полугодии 2017 года - объем освоенных в индустриальном секторе вложений составил 256 миллиардов рублей. За последние три года 23 предприятия Волгоградской области и три вуза (ВолГМУ, ВолГТУ, ВолГУ) в общей сложности привлекли 8,9 миллиарда рублей господдержки. В регионе за этот период введено в эксплуатацию 25 новых предприятий и крупных производственных участков на действующих площадках, создано почти три тысячи рабочих мест.

Сегодня в инвестиционном портфеле региона — 37 промышленных проектов на общую сумму порядка 600 миллиардов рублей. Уже до конца текущего года и в начале 2018-го в регионе будут завершены 16 индустриальных проектов: шесть — в металлургии, четыре — в химической отрасли, по одному проекту в машиностроении и легкой промышленности, по два — в производстве строительных материалов и добыче полезных ископаемых.